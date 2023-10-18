Недвижимость недобросовестных застройщиков изъяли в Астане

Фото: пресс-служба прокуратуры Астаны

В Астане изъяли имущество недобросовестных застройщиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"По актам реагирования в собственность государства обращено 5-этажное здание с земельным участком, 7 нежилых помещений недобросовестных застройщиков. Эти меры позволили восполнить бюджетные средства, затраченные на строительство проблемных объектов. Путем подачи 7 исков защищены права свыше 100 дольщиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объекты обманутых граждан передали от застройщиков в жилищно-строительные кооперативы. По информации надзорного органа, это позволит продолжить их строительство.