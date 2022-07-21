Неэффективные участки специальных экономических зон сократят в Казахстане

Председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов на брифинге СЦК рассказал, какие специальные экономические зоны подвергнутся трансформации в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Какую-то конкретную экономическую зону закрывать планов нет. Мы проанализировали их деятельность. В Актау есть несколько субзон, которые мы считаем неэффективными, поэтому предлагаем закрыть. В "Астана Технополисе" предлагается закрыть небольшой участок, как и части некоторых субзон в Морпорту Актау. Национальным индустриальным нефтехимическим технопарком также рассматривается сокращение субзон. И в Павлодаре тоже предлагается сократить неполезную территорию", – сказал Ильяс Оспанов.



По его словам, данные меры позволят сэкономить средства.



"Это часть аналитической работы, которую мы проводили по повышению эффективности деятельности СЭЗ", – резюмировал он.