Нефтяники будут закупать продукцию сельчан в ЗКО

Сельское хозяйство, Нефть и Газ
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Стороны отметили взаимовыгодность достигнутого соглашения

Фото: пресс-служба правительства РК

Между акиматом Западно-Казахстанской области и консорциумом Karachaganak Petroleum Operating подписан меморандум о поддержке местных товаропроизводителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

«Сегодняшний меморандум является большим подспорьем для участников проекта «Ауыл аманаты». У производителей сельхозпродукции появился крупный и, что особенно важно, постоянный потребитель», – сказал аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

Руководство консорциума выразило готовность к тесному сотрудничеству в данном направлении.

«Уверен, что достигнутые договоренности по закупу экологически чистых и качественных продуктов питания положительно отразятся на деятельности предприятия. Так как наши офисы и заводы находятся в Западно-Казахстанской области, нам удобнее приобретать именно местную продукцию», – заявил заместитель генерального директора компании Karachaganak Petroleum Operating Мухтар Манкеев.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы логистики. Отмечено, что дальнее расстояние между населенными пунктами ЗКО отражается на конечной стоимости товаров. Для решения проблемы в качестве центрального оператора решено подключить СПК «Ак Жайык». Отечественным производителям будет оказана поддержка при перевозке продукции.

#фермеры #закуп #меморандум #сельхозпродукция #Karachaganak Petroleum Operating

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