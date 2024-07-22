Нефтяники будут закупать продукцию сельчан в ЗКО

Фото: пресс-служба правительства РК

Между акиматом Западно-Казахстанской области и консорциумом Karachaganak Petroleum Operating подписан меморандум о поддержке местных товаропроизводителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

«Сегодняшний меморандум является большим подспорьем для участников проекта «Ауыл аманаты». У производителей сельхозпродукции появился крупный и, что особенно важно, постоянный потребитель», – сказал аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

Руководство консорциума выразило готовность к тесному сотрудничеству в данном направлении.

«Уверен, что достигнутые договоренности по закупу экологически чистых и качественных продуктов питания положительно отразятся на деятельности предприятия. Так как наши офисы и заводы находятся в Западно-Казахстанской области, нам удобнее приобретать именно местную продукцию», – заявил заместитель генерального директора компании Karachaganak Petroleum Operating Мухтар Манкеев.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы логистики. Отмечено, что дальнее расстояние между населенными пунктами ЗКО отражается на конечной стоимости товаров. Для решения проблемы в качестве центрального оператора решено подключить СПК «Ак Жайык». Отечественным производителям будет оказана поддержка при перевозке продукции.