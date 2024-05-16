Неизвестные взломали мессенджеры руководства Минэнерго
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В ведомстве опасаются, что со взломанных номеров казахстанцам могут приходить вредоносные ссылки и недостоверная информация, передает корреспондент Kazpravda.kz
Об инциденте со взломом номеров чиновников журналистам сообщил официальный представитель министерства энергетики РК Шынгыс Ильясов.
«Неизвестными лицами были взломаны мессенджеры руководства Минэнеро. В этой связи, посредством взломанных номеров могут приходить различного рода вредоносные ссылки, недостоверная информация, просьбы и т.д. Просим не доверять подобным сообщениям и игнорировать их», – сообщил официальный представитель министерства энергетики Шынгыс Ильясов.
Работа по восстановлению мессенджеров уже ведется, добавил он.