Некоторые сотрудники "Казпочты" в селах работают за 20 тысяч тенге в месяц

В ходе заседания общественного совета АО «Самрук-Казына» стало известно, что сотрудники «Казпочты» в селах работают за 20 тысяч тенге в месяц, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: facebook.com/QazaqstanHalqyna/

Глава" Казпочты" Асель Жанасова на заседании общественного совета ФНБ «Самрук-Казына» сообщила, что 4 тыс. сотрудников национального почтового оператора в селах работают на 0,2 ставки, а средняя зарплата составляет 96 тыс. тенге.

Председатель общественного совета «Самрук-Казына» Болат Жамишев раскритиковал подход, при котором сотрудники получают меньше установленной в стране минимальной зарплаты.

«Когда вы объявляете, что минимальная зарплата – 96 тысяч тенге, а человек «сидит» на 0,2 ставки и получает 20 тысяч тенге, для него это его единственная работа, другой работы у него в селе нет. Это просто означает, что он работает за 20 тысяч тенге. Я думаю, если у вас так много людей работает на 0,2 ставки, это же те отделения, где надо внедрять какие-то другие технологии и не держать людей, пользуясь тем, что никакой другой работы на селе нет, предлагая им не минимальную заработную плату, а 20 тысяч тенге. Мне кажется, это стоит посмотреть», – заявил Жамишев.

Как отметила Жанасова, в прошлом году убыток компании за содержание сельских отделений составил 15,4 млрд. тенге.