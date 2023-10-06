Нелегально проживающих в Алматы иностранок уличили в проституции

Девушек легкого поведения выявили полицейские Алматы в ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал", передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как сообщается, в одном из гостиничных комплексов были задержаны женщины, оказывающие интимные услуги. В их числе – 7 гражданок Узбекистана. Иностранки, не имеющие документов личности, водворены в приемник-распределитель ДП.
"В перспективе их ожидает привлечение к ответственности за нарушение миграционного законодательства, суд и выдворение за пределы Казахстана", – отметил начальник управления миграционной службы ДП Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов.
Напомним, со 2 по 8 октября в мегаполисе проводится общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал" по выявлению незаконно пребывающих в РК иностранцев, а также пресечению каналов незаконной миграции.