Нелегально проживающих в Алматы иностранок уличили в проституции

Фото: ДП Алматы

Как сообщается, в одном из гостиничных комплексов были задержаны женщины, оказывающие интимные услуги. В их числе – 7 гражданок Узбекистана. Иностранки, не имеющие документов личности, водворены в приемник-распределитель ДП.

"В перспективе их ожидает привлечение к ответственности за нарушение миграционного законодательства, суд и выдворение за пределы Казахстана", – отметил начальник управления миграционной службы ДП Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов.

Напомним, со 2 по 8 октября в мегаполисе проводится общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал" по выявлению незаконно пребывающих в РК иностранцев, а также пресечению каналов незаконной миграции.