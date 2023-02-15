Нелегальные криптообменники в Костанайской области: выявлен незаконный доход на 180 млн тенге

В Костанайской области пресекли еще один факт запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, KZobmen Ltd, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Фото: kaspersky.ru

Департамент АФМ по Костанайской области выяснил, что гражданин России незаконно с июля 2020 по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере более чем на 180 млн тенге.

«По постановлениям суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптовалюта), размещенные на платформе криптобиржы Binanсе.

Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении 5 нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере», – проинформировали в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.

В АФМ добавили, что только в прошлом году комплекс мер агентства помог снизить уровень теневой экономики в Казахстане до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.