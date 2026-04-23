Солдат должен прочесть не менее 5 книг за службу - Минобороны

Сегодня в воинских частях и учреждениях функционируют 322 библиотеки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

В Казахстане по поручению Президента страны учрежден Национальный день книги, который приходится на 23 апреля и направлен на популяризацию чтения. Впервые в нашей стране этот день отметили в 2025 году.

В армии введено правило: за период срочной службы каждый военнослужащий обязан прочесть не менее пяти книг.

Сегодня в воинских частях и учреждениях функционируют 322 библиотеки. Их фонд насчитывает свыше 52 тыс. томов художественной литературы и около 200 тыс. учебных изданий.

Только с начала года военнослужащим выдано на руки около 49 тыс. книг. Это свидетельствует о стабильном интересе к чтению среди личного состава и востребованности библиотечных ресурсов.

В главном очаге культуры Вооруженных сил – Национальном военно-патриотическом центре действует военно-научная библиотека, где хранятся издания отечественных и зарубежных авторов, писателей, ученых, посвятивших свои труды военной тематике.

«Наш книжный фонд насчитывает более 7 тыс. экземпляров. Он формировался на основе безвозмездных поступлений из библиотек Астаны, Алматы, Национального университета обороны. Есть у нас и раритетные издания, к примеру, книги Жамбыла Жабаева, изданные в 1949 году», – поделилась заведующая военно-научной библиотекой Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК Оксана Альжанова.

Фонды библиотек регулярно пополняются. Книги поступают за счет спонсорской помощи, путем взаимодействия с издательствами, а также в рамках благотворительных акций. В них активно участвуют известные общественные деятели и сами военнослужащие – многие приносят книги из личных коллекций и передают их в библиотечные фонды частей.

Активно пользуются богатым разнообразием фонда военно-научной библиотеки военнослужащие творческого взвода НВПЦ.

«В творческом взводе наряду с постижением основ военного дела играю в Центральном военном оркестре. Я саксофонист. Вместе с тем увлекаюсь чтением художественной и военной литературы. Здесь в армии у нас есть возможность посещать библиотеку. С удовольствием знакомлюсь с биографиями героев войны Бауыржана Момышулы, Талгата Бегельдинова, Алии Молдагуловой и других», – сказал солдат творческого взвода Алишер Нурмуханбетов.

Введение нормы по обязательному чтению – это не формальность, а элемент воспитательной и образовательной работы. Чтение расширяет кругозор, развивает критическое мышление и способствует формированию устойчивых моральных ориентиров.