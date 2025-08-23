Всего с начала года сотрудники областной миграционной службы выявили свыше 350 граж­дан других государств, нарушивших правила пребывания и трудовой деятельности. Больше 50 из них по решению суда выдворены с запретом въезда в Казахстан сроком на пять лет. Как напомнили в департаменте, проживание без регистрации, отсутствие уведомления, а также нелегальное трудоустройство – это нарушения, за которые несут ответственность иностранные граждане, а также лица, предоставляющие им жилье или работу.