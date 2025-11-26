Фото: Пограничная служба КНБ РК

Сотрудники Пограничной службы КНБ РК пресекли попытку нелегальной миграции в автомобильном пункте пропуска «Жайсан» Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz

В ходе осмотра грузового автотранспорта пограничным нарядом среди строительных материалов обнаружены 10 иностранных граждан.

«Начато досудебное расследование по статьям 24 и 394 УК РК. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», – говорится в информации.

Пограничная служба КНБ отмечает, что подобные правонарушения влекут за собой уголовную ответственность, и призывает граждан не участвовать в схемах нелегального перемещения через границу.