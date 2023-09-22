Ненадежное медоборудование использовали в кардиоцентре в ЗКО

Медицинское учреждение оштрафовали в Уральске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

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Дело об административном правонарушении возбудили в отношении областного кардиологического центра на основании материалов от департамента комитета медфармконтроля МЗ РК по ЗКО.

«Медучреждение применяло не прошедшее поверку медицинское оборудование: анализатор электролитный, гигрометр психрометрический ВИТ-2, дефибриляторы, автоматические гематологические анализаторы, аппараты искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии.

Применение неповеренных средств измерения может привести к недостоверному диагностированию заболеваний и некачественному оказанию услуг», – обосновали в комитете.

Кардиоцентр признал нарушение и заплатил штраф более чем в 2,7 млн тенге.