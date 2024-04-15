Ерлан Карин в своем Telegram-аккаунте выразил мнение, что защита прав женщин и детей станет одним из приоритетных направлений государственной политики, сообщает Kazpravda.kz

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Госсоветник Ерлан Карин напомнил, что сегодня глава государства подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. В связи с этим он выделил три момента.

«Первое. Касым-Жомарт Токаев с самого начала своего президентства последовательно проводит линию, нацеленную на защиту прав женщин и детей. Все эти годы поэтапно выстраивалась система комплексных мер по борьбе с семейно-бытовым насилием. И нынешний закон завершает правовую регламентацию противодействия домашнему насилию. Второе. Создание эффективного механизма борьбы с бытовым насилием стало результатом конструктивного сотрудничества власти и общества. Например, первоначальные инициативы в этом направлении были выработаны на основе предложений и рекомендаций членов Национального совета общественного доверия. В подготовке подписанного сегодня закона активное участие принимали Уполномоченный по правам ребенка, члены Национального курултая и Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. Третье. Новый закон является одной из реализованных мер общенациональной кампании по борьбе с пятью пороками общества, инициированной президентом», — пояснил спикер.

По его словам, глава государства в числе проблем обозначил семейно-бытовое насилие, буллинг и агрессию. Благодаря принятию данного закона в Казахстане теперь одно из самых передовых законодательств по противодействию бытовому насилию.

Вместе с тем, надо понимать, что для эффективного противодействия домашнему насилию необходимо сформировать в обществе атмосферу нетерпимости к агрессии в любом виде, культивировать ценности взаимоуважения, доброжелательного отношения к другим людям, подытожил госсоветник.

Напомним, президентом Касым-Жомартом Токаевым подписаны законы Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.