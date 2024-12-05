Необоснованные договоры на 2,2 млрд тенге выявили в автодорожной сфере Туркестанской области

Акиматы области отбирали конкретных подрядчиков под предлогом необходимости ликвидации последствий ЧС или закупок объектов интеллектуальной собственности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство по противодействию коррупции проанализировало процессы строительства и ремонта автодорог Туркестанской области. Установлены факты необоснованного заключения договоров на 2,2 млрд тенге неконкурентным способом.

«Акиматы отбирали конкретных подрядчиков под предлогом необходимости ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или закупок объектов интеллектуальной собственности. Это позволяло обходить конкурсные процедуры и отдавать предпочтение фирмам без опыта работы и ресурсов. При этом в смету на проведение среднего ремонта необоснованно включали затраты на непредвиденные расходы, что привело к удорожанию работ на 177 млн тенге», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, местные исполнительные органы потратили 210 млн тенге на разработку ПСД, которые остались невостребованными.

По итогам анализа виновные лица привлечены к ответственности, акиматом Туркестанской области исключены непредвиденные расходы по среднему ремонту дорог, также инициированы законодательные изменения, не допускающие разработку ПСД без выделения финансирования.

Ранее стало известно, что акиматы Костанайской области включали в смету по ремонту дорог незаконные расходы. В результате, стоимость ремонта дорог увеличилась на 840 млн тенге.