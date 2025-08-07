Фото пресс-службы областного филиала партии Amanat

Алматинский областной филиал партии AMANAT организовал для ветеранов незабываемое путешествие на Чарынский каньон и Кольсайские озера, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По информации пресс-службы областного филиала партии AMANAT, в турпоездке приняли участие около 50 пенсионеров из разных районов Алматинской области. Участники тура не только любовались красотами Кольсая и Чарына, но и занимались активным отдыхом, совершив прогулку по горным тропам и выполнив на природе дыхательную гимнастику.

«Мы уже не первый раз организуем подобные мероприятия, – сообщил член фракции AMANAT в областном маслихате, предприниматель Нурлан Туймелиев. – К примеру, в июле этого года возили наших ветеранов в Туркестан. Надеюсь, посещение Кольсайских озер и Чарынского каньона оставило у них неизгладимые впечатления».

В целом в рамках партийного проекта «Ардагерлерді ардақтайық» в регионе проведено около 300 различных акций с участием свыше 4 тыс. ветеранов.