Неонатальная смертность значительно снизилась в Казахстане

По данным совместного отчета ООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и Всемирного Банка, с 1990 по 2020 годы неонатальная смертность в РК снизилась больше, чем в 4 раза - с 23,0 на 1000 родившихся живыми до 5,0 и данный показатель является самым низким среди Центрально-Азиатских стран. Об этом было заявлено в ходе семинара-совещания в Туркестанской области по вопросам организации неонатальной помощи с участием экспертов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

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Неонатальная помощь является одним из важнейших направлений педиатрии, задачами которой является: диагностика и лечение детских болезней в первые 28 дней жизни.

Адекватная оценка состояния и правильная терапевтическая тактика в первые часы жизни имеют ключевое значение при оказании медицинской помощи новорожденному.

Эти результаты были достигнуты благодаря внедрению принципов эффективного перинатального ухода, грудного вскармливания, регионализации перинатальной помощи, оснащению организаций родовспоможения современным медицинским оборудованием, расширению лечебно-диагностических возможностей, внедрению в практику лекарственных средств с доказанной эффективностью, повышению квалификации специалистов как в стране, так и за рубежом.

Казахстанская медицина достигла значительных успехов в вопросе оздоровления населения, улучшения качества оказываемой медицинской помощи, снижения младенческой и неонатальной смертности.

Все это было достигнуто благодаря сплоченной и самоотверженной работе врачей и среднего медицинского персонала на всех уровнях оказания неонатальной помощи.

Государство продолжит работу по совершенствованию медицинской помощи детям, улучшению качества помощи, внедрению современных достижений науки, новых подходов лечения и диагностики заболеваний у новорожденных.

Мероприятие было организовано министерством здравоохранения и управлением здравоохранения Туркестанской области, как эффективная площадка для профессиональных неонатологов, позволяющая обмениваться знаниями и опытом.