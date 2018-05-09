Неожиданные изобретения Второй мировой войны

Военные технологии, которые появились в период Второй мировой войны, серьезно повлияли на ход истории. Пенициллин дал толчок развитию медицины. Ракетная техника, тяжелые танки и ядерная бомба – оборонной промышленности. Однако были и мирные изобретения, которые мы используем по сей день, пишет Hi-tech.mail.ru.
Микроволновка использовалась военными и была огромной
Во время Второй мировой войны инженер Перси Спенсер работал в США в компании Raytheon, которая разрабатывала радиолокационное оборудование.
Однажды Спенсер тестировал излучатель сверхвысокочастотных волн да так заработался, что забыл перекусить. По одной из версий, шоколадный батончик в его кармане расплавился под действием волн. Есть также предположение, что это был бутерброд, лежавший на магнетроне. Инженер догадался, что причиной нагрева стали волны, и начал тестировать другие продукты.
Благодаря электромагнитному излучению ему удалось получить попкорн из зерен кукурузы.
В 1946 году Спенсер получил патент на микроволновую печь. Война закончилась, люди снова учились жить мирно. И в компании Raytheon понимали, что объем военных заказов теперь снизится.
Фото: spectrum.ieee.org
Год спустя инженер сконструировал первую СВЧ-печь – Radarange. Она отличалась от сегодняшней компактной "печки", потому что была высотой с человека и вырабатывала мощность в 3 кВт. Это в два раза больше современных аналогов. Первоначально Radarange могла лишь размораживать продукты. Для домохозяек устройство было слишком неудобным и дорогим – три тысячи долларов. Поэтому первые СВЧ-печи использовали в военных столовых и госпиталях.
Только в 1955 году американская компания Tappan Company представила первую бытовую микроволновку.
Электронную музыку придумали математики
Британский математик Алан Тьюринг хоть и работал в тылу, но считается полноценным героем Второй мировой войны. Он – гениальный дешифратор, сумевший разгадать код шифровальной машины "Энигма". Об этом даже сняты художественные фильмы. Но ученого можно назвать первопроходцем и в мире электронной музыки.
Для дешифровки кода "Энигма" Тьюринг работал с гигантской машиной Bombe, разработанной по его спецификациям. После успешной операции по разгадке кода Алан продолжил исследования в области информатики. И в 1951 году он впервые воссоздал музыку, уже используя гигантский компьютер Mark 2.
Фото: newatlas.com
Работая с помощью ленты, машина расшифровывала восемь заданных инструкций. Во время операций система издавала характерный звук, похожий на гудок. Узнав об исследованиях ученого, школьный учитель Кристофер Стрейчи смог запрограммировать машину играть несколько мелодий – гимн Великобритании, Baa, Baa, Black Sheep и In the Mood Гленна Миллера. Таким образом, с помощью тандема двух математиков появились первые электронные композиции.
Одну из первых записей даже удалось восстановить.
Fanta появилась в Германии из-за запрета на "колу"
Во время Второй мировой войны на территории Германии работало подразделение Coca-Cola. Однако в 1940 году антигитлеровская коалиция ввела экономические санкции против Германии. Так под запрет попал необходимый для изготовления "колы" сироп.
Ингредиенты для нового напитка должны были быть очень дешевыми.
Начальник завода Макс Кайт бездействовать не мог. Война войной, но любители газированного напитка были и на этой линии фронта. Кайт перебирал варианты, из чего можно делать газировку прямо в Германии. Ингредиенты нашлись идеальные, потому что были дешевы. Яблочный жмых оставался после создания сидра, а молочная сыворотка – от сыроваренного производства.
Оставалось малое – придумать название. Макс Кайт призвал на помощь подчиненных. "Используйте всю вашу фантазию", – произнес он, а по-немецки фантазия – Fantasie. Один из сотрудников, Йе Книпп, ухватился за эту идею: "Фанта!".
Напиток желтого цвета мало походил на современную газировку, но оставался популярным в Германии и после отмены эмбарго и разгрома Гитлера. Дошло до того, что в 1960 году головной офис Coca-Cola приобрел торговую марку Fanta.
Фото: NJ.com
В военное время военно-морской инженер США Ричард Джеймс работал над прибором, уменьшающим качку на военных судах. Для разработки устройства он экспериментировал с напряженностью пружин. В 1943 году, работая с материалом, Джеймс выронил один из "образцов" на пол. На глазах у изумленного военного инженера пружинка начала "шагать".
Очарованный собственной находкой Ричард Джеймс отнес диковинное изобретение своей жене Бетти. Супруга увидела в пружине будущую игрушку, а после и нашла для нее название. Покопавшись в словаре, Бетти наткнулась на шведское слово Slinky, означающее нечто загадочное, изящное, плавное.
На сегодняшний день продано более 300 миллионов экземпляров игрушек по всему миру.
Придав игрушке максимальный лоск, на который только способна пружина, Джеймс в 1945 году решает взять кредит в 500 долларов на производство первой партии "Слинки". Война на тот момент уже была закончена и люди больше всего хотели радости. Посещая ярмарки игрушек, жители США обращали внимание на занятную "шагающую" пружину. После появления на выставках в Филадельфии в 1946 году "Слинки" стала настоящим хитом.