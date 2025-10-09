фото пресс-службы МКИ РК

Участниками мероприятия стали видные писатели и ученые-литературоведы, педагоги, потомки поэта и почитатели его творчества. О художественных открытиях Исы Байзакова, одного из талантливейших представителей казахской литературы XX века, говорили советник Президента Малик Отарбаев, аким Иртышского района Павлодарской области Ныгман Жусупов, главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» Бауыржан Жакып, директор Национальной библиотеки РК Газиза Нургалиева, внучка поэта профессор Куралай Байзакова, а также писатели Бахытжан Канапьянов, Фархат Тамендаров и Жангара Дадебаев.

Открывая работу конференции, Малик Отарбаев зачитал приветственный адрес от имени Президента Касым-Жомарта Токаева и передал его Куралай Байзаковой. Бауыржан Жакып выступил с обстоятельным док­ладом «Творческое наследие Исы Байзакова», в котором сообщил ряд новых и малоизвестных фактов о жизни выдающегося поэта. Он особо отметил тесную связь традиций устной и письменной литературы в творчестве Исы Байзакова, чье мастерство музыкально-поэтической импровизации так и осталось непревзойденным.

– Мы стараемся, чтобы произведения деда звучали по-новому, чтобы о нем знали не только в Казахстане, но и за его пределами. Ведь духовное наследие – это опора любого государства, – подчеркнула Куралай Байзакова.

Жангара Дадебаев посвятил свою речь вопросам музыкальнос­ти произведений Исы Байзакова. Ныгман Жусупов, выступая от имени земляков поэта, отметил, что в Павлодарской области свято хранят память о выдающемся сыне казахского народа. Именем Исы Байзакова названы улицы, школы, библиотеки.

– Сегодня его фамилия по-прежнему звучит – внучки Кырмызы и Куралай Байзаковы издали новые сборники, а несколько лет назад в Лондоне вышла книга стихов его правнучки Жулдыз. Это символ преемственности великой семьи, – отметил в своем выступ­лении Бахытжан Канапьянов.

Мероприятие завершилось презентацией ряда новых изданий: сборника поэм Исы Байзакова на русском языке, критико-биографического очерка «Иса Байзаков» из серии «Өнегелі өмір» и книги «Порыв вдохновенный» дочери поэта Махпузы Байзаковой.