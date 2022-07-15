Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук

Откровенно о наболевшем

Непривычная резкость оценок Президента Казахстана, прозвучавших на вчерашнем расширенном заседании Правительства, подчеркивает остроту проблем, требующих скорейшего и эффективного решения.

Состоявшееся расширенное заседание Правительства можно назвать откровенным разговором, в ходе которого Глава государства указал на многие болевые точки нашей экономики. Отдельно хочу отметить, что я, пожалуй, впервые слышал в выступлении Президента такие эмоциональные оценки, как «позор», «катастрофическая ситуация», «непочатый край», и так далее. На большинство поставленных Президентом острых вопросов у Правительства, как мне кажется, нет ответов. Поэтому можно согласиться с оценками, которые Глава государства дал результатам работы отраслевых министерств, и с тем, что для исправления ситуации могут потребоваться кадровые решения.

Взять, к примеру, ситуацию с инфляцией. Ответственные за это направление ведомства постоянно ссылаются на мировые сложности. Но мы же аграрная страна, а как отметил Президент, некоторые виды продовольствия подорожали на 80%! При этом у нас есть все возможности производить все необходимое, разве что кроме бананов. Но ведь население жалуется не на подорожание бананов. Речь идет о мясе, птице, молоке, хлебе и так далее.

По всем отраслям Президент устроил классический разбор и расставил точки над «i», привел конкретные факты и аргументы. Взять тот же битум. У нас три неф­теперерабатывающих завода, а мы завозим импортный битум, который еще и дорожает в три раза. Кто-то ведь должен следить за этим, у Правительства есть все необходимые рычаги для решения таких проблем.

По сахару докладывают Президенту, что дефицит будет закрыт, но в то же время посевы свеклы сокращаются, заводы не загружены. Народ жалуется, что сахара не хватает, а Правительство рапортует, что все нормально, на складах он есть. Получается, кто-то вводит в заблуждение Президента и народ?

Похожая ситуация складывается с удобрениями. Казахстан имеет богатейшие калийные месторождения и запасы фосфора. Но нет, мы продолжаем импортировать десятки и сотни тысяч тонн удобрений. И все равно их не хватает, урожайность падает. А ведь для нас обеспеченность удобрениями является крайне важным вопросом. Наши земли с 10–15 сантиметрами гумуса не сравнить с существенно большим плодородным слоем земли, как, к примеру, в Украине. Поэтому этот вопрос должен быть на постоянном контроле Правительства.

Президент назвал «катастрофической ситуацию», когда банки располагают 11 триллионами тенге высоколиквидных активов, а инвестиции в реальный сектор сокращаются. Банки выдают кредиты на покупку автомашин, будто нехватка личного автотранспорта у казахстанцев является самой большой проблемой. Банки больше всех получили помощи от государства, а где от них отдача? Простые люди закредитованы, а банкам никто ничего сказать не может из-за того, что у них есть высокое лобби. В свою очередь вкладчики остаются один на один со своими проблемами, когда не имеют возможность вернуть долг.

Сегодня я был на швейной фаб­рике, ее владелец пожаловался, что продукция из Узбекистана свободно поступает на наш рынок, тогда как в обратном направлении путь закрыт. Почему Правительство не решает эту проблему? Получается, оно защищает права узбекских предпринимателей? Почему не созданы равные условия для конкуренции?

Завтра Правительство доложит, что по поручениям Президента разработаны соответствующие меры, даны поручения. Но главное ведь не меры разработать, а чтобы результат от них был. К примеру, инфляция не снизится просто от запрета на повышение цен. Пришел аким города, района или области на базар – ему показывают низкие цены, ушел аким – покупателям называют другую цену. Кому нужен этот самообман? Люди же все знают и видят.

Вопрос кадровой политики в отношении Правительства – прерогатива Президента. Он сказал, что, возможно, осенью будут приниматься кадровые решения. Я считаю, что почетные и ответственные места членов Правительства должны занимать люди, готовые пахать день и ночь засучив рукава. Не заниматься «министерским туризмом» в европейских столицах, а ездить по регионам, узнавая чаяния народа и выясняя, что можно сделать для поддержки населения и бизнеса.