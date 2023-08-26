Несколько улиц частично перекрыли в Астане

По согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения сразу на нескольких улицах ведется ремонт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото с сайта акимата Астаны

В связи с этим движение на ремонтируемых участках временно закрыли.

Так, ремонт дорожного полотна ведется на пересечении проспекта Туран и ул. Достык. В связи с этим с 26 по 27 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на этом участке.

С 26 по 31 августа будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Республики на участке от ул.Ташенова до ул. Иманова. Здесь также ведутся ремонтные работы.

Кроме того, на средний ремонт с 26 по 31 августа закрыта улица Туркестан на участке от ул. Достык до ул. Сыганак.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.