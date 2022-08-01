Культура
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Андрей Кратенко

Возможности без границ

Дойти до финала и получить Гран-при на Всемирном чемпионате исполнительских видов искусств в США сумели неслышащие артисты театра танца Sensitive из Петропавловска.

Североказахстанский коллектив обошел многих участников престижного чемпионата, в том числе из США, Ирландии, Франции, Авст­ралии, ЮАР, Тайланда, Канады и Германии.

Юбилейный, 25-й Всемирный чемпионат исполнительских видов искусств проходил с 22 по 31 июля в Анхайме (Калифорния, США). В соревновании участвовали более 3 000 участников из 72 стран. Казахстанский коллектив дошел до финала, в который прорвались также команды из США, Ирландии, Франции и Австралии.

В театре Sensitive (в переводе с английского – чувственный, чувствительный) танцуют воспитанники и выпускники Северо-Казахстанской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей с нарушениями слуха. К началу звездной поездки в США талантливые ребята уже успели стать призерами многих престижных конкурсов. Танцорам из Петропавловска аплодировали в Болгарии, Испании, Италии, России.

История театра танца началась с того, что студентка колледжа искусств Ольга Ростовщикова организовала в школе-интернате для глухих и слабослышащих детей кружок спортивных бальных танцев. Тогда у нее еще не было опыта работы, язык жес­тов она выучила позже, общалась поначалу с неслышащими детьми с помощью бумаги и ручки. В процессе работы начинающий хореограф поняла, что талантливые дети ни в чем не уступают здоровым сверстникам. Танцы для них стали профессией, в которой они добились такого мастерства, что уже перестали участвовать в конкурсах для людей с ограниченными возможностями. Они стараются не афишировать отсутствие слуха, в том числе на конкурсах, потому что поверили в себя, узнали, что глухота вовсе не препятствие для победы.

Главное для них – не упускать из поля зрения своего руководителя, которая дирижирует, находясь в зрительном зале. Она всегда в черном костюме, с закатанными по локоть рукавами (чтобы руки были видны даже в темноте). Важно вовремя дать понять артис­там на сцене, что музыка начала звучать, все остальное они сделают сами, потому что каждое движение отточено до автоматизма.

«Я забыла, – призналась однажды Ольга Ростовщикова, – что мои ребята  – инвалиды по слуху, я не отношусь к ним как к людям с ограниченными возможностями. На самом деле границ наших возможностей нет, невозможное возможно! Sensitive доказывает это».

К чемпионату в США Sensitive шел не один год. В мире танцев этот конкурс – как Олимпийские игры, в которых участвуют профессионалы со всего мира. Получить приглашение – уже успех. Sensitive мог поехать на этот чемпионат еще в 2019 году, но тогда не нашлось денег. Потом началась пандемия. И вот наконец все препятствия позади, а наши танцоры – в финале с Гран-при!

«Нет слов, чтобы передать эмоции, которые мы испытали! – написали артисты на своей страничке в Instagram, не забыв поблагодарить Кайроллу Абишева «за шикарные кос­тюмы, которые не только эксклюзивны, но и очень удобны!»

Популярное

Все
Я тебя породил, я тебя и убью
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 июля
Миллионы в свой карман
Злой стрелок
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Дворец на разграбление
Два новых праздника появятся в Казахстане
К архитектуре интеллектуального архива
Во сколько обойдется сбор ребенка в школу в этом году
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь»
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Касым-Жомарт Токаев совершил умру
Стрельба в Есике: один из пострадавших скончался
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 июля
Урал бьет тревогу
Президент Казахстана и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле

Читайте также

Культура
Мухтар Ауэзов: неизвестное об известном
Культура , Кино
Казахстанский фильм вошел в конкурсную программу Венецианск…
Культура
В честь учителя нации
Культура
Бренды будущего

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]