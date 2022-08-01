Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США

Возможности без границ

Дойти до финала и получить Гран-при на Всемирном чемпионате исполнительских видов искусств в США сумели неслышащие артисты театра танца Sensitive из Петропавловска.

Североказахстанский коллектив обошел многих участников престижного чемпионата, в том числе из США, Ирландии, Франции, Авст­ралии, ЮАР, Тайланда, Канады и Германии.

Юбилейный, 25-й Всемирный чемпионат исполнительских видов искусств проходил с 22 по 31 июля в Анхайме (Калифорния, США). В соревновании участвовали более 3 000 участников из 72 стран. Казахстанский коллектив дошел до финала, в который прорвались также команды из США, Ирландии, Франции и Австралии.

В театре Sensitive (в переводе с английского – чувственный, чувствительный) танцуют воспитанники и выпускники Северо-Казахстанской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей с нарушениями слуха. К началу звездной поездки в США талантливые ребята уже успели стать призерами многих престижных конкурсов. Танцорам из Петропавловска аплодировали в Болгарии, Испании, Италии, России.

История театра танца началась с того, что студентка колледжа искусств Ольга Ростовщикова организовала в школе-интернате для глухих и слабослышащих детей кружок спортивных бальных танцев. Тогда у нее еще не было опыта работы, язык жес­тов она выучила позже, общалась поначалу с неслышащими детьми с помощью бумаги и ручки. В процессе работы начинающий хореограф поняла, что талантливые дети ни в чем не уступают здоровым сверстникам. Танцы для них стали профессией, в которой они добились такого мастерства, что уже перестали участвовать в конкурсах для людей с ограниченными возможностями. Они стараются не афишировать отсутствие слуха, в том числе на конкурсах, потому что поверили в себя, узнали, что глухота вовсе не препятствие для победы.

Главное для них – не упускать из поля зрения своего руководителя, которая дирижирует, находясь в зрительном зале. Она всегда в черном костюме, с закатанными по локоть рукавами (чтобы руки были видны даже в темноте). Важно вовремя дать понять артис­там на сцене, что музыка начала звучать, все остальное они сделают сами, потому что каждое движение отточено до автоматизма.

«Я забыла, – призналась однажды Ольга Ростовщикова, – что мои ребята – инвалиды по слуху, я не отношусь к ним как к людям с ограниченными возможностями. На самом деле границ наших возможностей нет, невозможное возможно! Sensitive доказывает это».

К чемпионату в США Sensitive шел не один год. В мире танцев этот конкурс – как Олимпийские игры, в которых участвуют профессионалы со всего мира. Получить приглашение – уже успех. Sensitive мог поехать на этот чемпионат еще в 2019 году, но тогда не нашлось денег. Потом началась пандемия. И вот наконец все препятствия позади, а наши танцоры – в финале с Гран-при!

«Нет слов, чтобы передать эмоции, которые мы испытали! – написали артисты на своей страничке в Instagram, не забыв поблагодарить Кайроллу Абишева «за шикарные кос­тюмы, которые не только эксклюзивны, но и очень удобны!»