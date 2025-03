Напомним, NEET (с английского Not in Education, Employment or Training) – молодежь, которая нигде не учится и не работает. В большинстве своем такие ребята сидят на шее у родителей либо ищут возможность легкого заработка.

Как сообщил руководитель управления по вопросам молодежной политики Алматинской области Мади Ахметов, в прошлом году были трудоустроены свыше 12 тыс. молодых местных жителей, около полутора тысячи горожан и сельчан обучились предпринимательским навыкам. Несколько десятков человек получили безвозмездные гранты на открытие собственного бизнеса.

– Важным шагом стало создание регионального кадрового резерва, в который вошли 25 молодых специалис­тов, – подчеркнул спикер. – Четверо из них уже заняли руководящие посты в различных ведомствах. Молодое поколение широко представлено и в составе общественных советов, районных и городских маслихатов.

В текущем году местные власти намерены уделить особое внимание самозанятым гражданам, в частности торговцам на базарах. Как правило, многие из них не имеют стабильного дохода и социальных гарантий. Будут проведены переговоры с руководителями рынков, планируется официально трудоустроить не менее 500 человек, оформив им договоры для защиты трудовых прав.

По словам представителя областного управления координации занятости и социальных программ Жансерика Адиахметова, утверждена региональная карта по созданию рабочих мест на 2025 год, согласно которой планируется трудоустроить свыше 60 тыс. человек, треть из них – молодое поколение.

Для популяризации рабочих профессий намечен запуск программы «Адал адам – адал еңбек»: соискателям предложат освоить специальности, востребованные в промышленности и сельском хозяйстве, пройти стажировку и получить гарантированное трудоустройство.

Как подчеркнули участники брифинга, главная задача – демонстрировать возможности карьерного роста, имею­щиеся на производстве. Для искоренения иждивенчества необходимо создать условия, в которых каждый молодой человек сможет раскрыть свой потенциал.