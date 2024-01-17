Ложными беременностью и ребенком укрывались от ареста пьяные водители в Жетысу

По всем выявленным фактам судебные акты пересмотрели и нарушителей арестовали

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура области Жетысу выявила факты фальсификации медицинских и иных документов во избежание административного ареста при задержании водителей в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщается, в двух случаях женщины предоставили в суд фиктивные справки и заключения УЗИ о беременности.

Использование таких подложных документов дает возможность отнести себя к лицам, к которым в силу статьи 50 КоАП не применяется арест.

"Вопиющим фактом такой попытки являются действия руководителя одного из отделов районного акимата, который предоставил в суд подложные документы о наличии у него несовершеннолетнего ребенка. Районный суд на основании этой справки освободил его от ареста. Проверка прокуратуры опровергла его доводы. Оказалось, что такого несовершеннолетнего ребенка по предоставленным им данным вообще не существует", - рассказали в областной прокуратуре.

По всем выявленным фактам судебные акты пересмотрены и применена мера пресечения в виде ареста. Также начаты досудебные расследования по факту подделки официальных документов, сообщил прокурор области Мадияр Басшыбаев.