Многолетняя погоня за титулом самого-самого главного города в итоге привела Астану к неоднозначному результату. Самый красивый, самый населенный, самый футбольный и хоккейный – это одно. Но как можно было обогнать Алматы в гонке за титул города с самым грязным воздухом? Невероятное достижение. По итогам первого полугодия экологи выделили пять самых экологически грязных городов Казахстана. В их число вошли Астана, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Балхаш.

Высокие показатели концент­рации пыли и оксида углерода и других вредных веществ обусловлены загруженностью дорог транс­портом, рассеиванием эмиссий от промышленных предприятий и плохой проветриваемостью городских территорий.

Найти более проветриваемый город, чем Астана, сложно. Но что говорить, даже лидерство по пробкам на дорогах выиграно. Но если в дни марафона можно излить душу в комментариях: «Бегайте за городом на здоровье!», то в дни проведения крупных международных форумов все затихают. Оно и понятно – это вам не бег.

Впрочем, даже на столь высоком уровне находится место для спортивных событий. Во второй раз Касым-Жомарт Токаев сыграл партию в настольный теннис с Реджепом Эрдоганом. Спортивных экспертов привлек не столько результат, сколько необычная манера турецкого лидера держать ракетку. Этот хват не похож ни на европейский, ни на азиатский. В итоге любопытная хватка ракетки преобразована в уникальный токен (невзаимозаменяемый NFT) и передана в дар президенту Турции.

И если у спортсменов все еще остаются вопросы, как можно эффективно противостоять соперникам с таким хватом, то экс­перты в области политики уверены, что здесь важнее не хват, а хватка в принципе. Да и вообще, лучше размахивать ракеткой, а не ракетами.

Простых человечных новостей на фоне глобальных и далеко не самых жизнерадостных событий становится все меньше. Но если не терять оптимизма, можно и позитив рассмотреть.

Например, столичные реки наполнили амурами и карпами. 200 000 мелких рыбешек, только появившихся в этом году из икры, отправили покорять водные просторы. Карп ест все подряд, но при этом остается съедобным, так что и местные рыбаки должны оценить старания столичных властей, ведь рыба в Казахстане в текущем году успела подорожать от 15 до 50 процентов.

В общем, все по классике: хочешь накормить человека один раз – дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь – научи его майнить криптовалюту. В Новом Казахстане попытки привести в цивилизованное русло предпринимаются на всех уровнях, начиная с разработки закона о цифровом праве, заканчивая рейдами по поиску нелегальных ферм.

Оказалось, искать нужно не только странного вида контейнеры, незаконно подключенные к источникам энергии. Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета в ходе оценки эффективности программы «Цифровой Казахстан» обнаружил, что в число участников «Астана Хаб» включены компании, осуществляющие деятельность в сфере майнинга криптовалют. Предоставление налоговых льгот участникам «Астана Хаб» стало «офшорной площадкой» для майнинговых компаний. По результатам инвентаризации с начала года более ста компаний покинули Технопарк. Десять из них исключены в связи с осуществлением деятельности, не соответствующей миссии и целям Технопарка.

Есть и хорошие новости из области цифровых технологий. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что место электронной цифровой подписи займет QR. Это удобно и надежно. И, самое главное, проще для обычных пользователей, которым доставляют сложности использование флешек, установка дополнительных программ и в целом вся эта довольно непрактичная система ЭЦП.