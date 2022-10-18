Колонка обозревателей

Невзаимозаменяемый

Кирилл Пяртель

Многолетняя погоня за титулом самого-самого главного города в итоге привела Астану к неоднозначному результату. Самый красивый, самый населенный, самый футбольный и хоккейный – это одно. Но как можно было обогнать Алматы в гонке за титул города с самым грязным воздухом? Невероятное достижение. По итогам первого полугодия экологи выделили пять самых экологически грязных городов Казахстана. В их число вошли Астана, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Балхаш.

Высокие показатели концент­рации пыли и оксида углерода и других вредных веществ обусловлены загруженностью дорог транс­портом, рассеиванием эмиссий от промышленных предприятий и плохой проветриваемостью городских территорий.

Найти более проветриваемый город, чем Астана, сложно. Но что говорить, даже лидерство по пробкам на дорогах выиграно. Но если в дни марафона можно излить душу в комментариях: «Бегайте за городом на здоровье!», то в дни проведения крупных международных форумов все затихают. Оно и понятно – это вам не бег.

Впрочем, даже на столь высоком уровне находится место для спортивных событий. Во второй раз Касым-Жомарт Токаев сыграл партию в настольный теннис с Реджепом Эрдоганом. Спортивных экспертов привлек не столько результат, сколько необычная манера турецкого лидера держать ракетку. Этот хват не похож ни на европейский, ни на азиатский. В итоге любопытная хватка ракетки преобразована в уникальный токен (невзаимозаменяемый NFT) и передана в дар президенту Турции.

И если у спортсменов все еще остаются вопросы, как можно эффективно противостоять соперникам с таким хватом, то экс­перты в области политики уверены, что здесь важнее не хват, а хватка в принципе. Да и вообще, лучше размахивать ракеткой, а не ракетами.

Простых человечных новостей на фоне глобальных и далеко не самых жизнерадостных событий становится все меньше. Но если не терять оптимизма, можно и позитив рассмотреть.

Например, столичные реки наполнили амурами и карпами. 200 000 мелких рыбешек, только появившихся в этом году из икры, отправили покорять водные просторы. Карп ест все подряд, но при этом остается съедобным, так что и местные рыбаки должны оценить старания столичных властей, ведь рыба в Казахстане в текущем году успела подорожать от 15 до 50 процентов.

В общем, все по классике: хочешь накормить человека один раз – дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь – научи его майнить криптовалюту. В Новом Казахстане попытки привести в цивилизованное русло предпринимаются на всех уровнях, начиная с разработки закона о цифровом праве, заканчивая рейдами по поиску нелегальных ферм.

Оказалось, искать нужно не только странного вида контейнеры, незаконно подключенные к источникам энергии. Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета в ходе оценки эффективности программы «Цифровой Казахстан» обнаружил, что в число участников «Астана Хаб» включены компании, осуществляющие деятельность в сфере майнинга криптовалют. Предоставление налоговых льгот участникам «Астана Хаб» стало «офшорной площадкой» для майнинговых компаний. По результатам инвентаризации с начала года более ста компаний покинули Технопарк. Десять из них исключены в связи с осуществлением деятельности, не соответствующей миссии и целям Технопарка.

Есть и хорошие новости из области цифровых технологий. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что место электронной цифровой подписи займет QR. Это удобно и надежно. И, самое главное, проще для обычных пользователей, которым доставляют сложности использование флешек, установка дополнительных программ и в целом вся эта довольно непрактичная система ЭЦП.

Все колонки автора

Популярное

Все
До отопительного кризиса недалеко
Как-то странно в двух пригородных поселках Семея – Восходе и Березовском – действует закон сообщающихся сосудов
Уроки Татьяны Костиной
В Павлодарской области из-за степных пожаров сгорели тысячи тонн сена, заготовленные жителями и крестьянскими хозяйствами
Акцент – на коллективное лидерство
Себя показать, на других посмотреть
Повысить уровень доверия граждан
Лучший друг и союзник
Потрепали «моряков» и «тигров»
Казахстан – Туркменистан: к дальнейшему сближению братских народов
Востребованность Содружества и сотрудничества
Центральная Азия – Россия: реализовать потенциал кооперации
Все возможности диалога
Утомлённые диктатом
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на октябрь
Подросток выстрелил в друга из ружья в ЗКО
Саягуль Каиргельдина возглавила Республиканский центр реабилитации "Бурабай"
16-летняя легкоатлетка принесла Казахстану второе золото чемпионата Азии
Взрыв на шахте в Турции: число погибших превысило 40 человек
Есть пятая медаль!
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
В обществе созрел запрос на обновление
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Колонка обозревателей
Истина где-то рядом
Колонка обозревателей
Невиноватая я!
Колонка обозревателей
Пятерочка
Колонка обозревателей
Хлебом единым

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]