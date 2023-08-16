Неймар перешел в саудовский клуб "Аль-Хиляль"
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Нападающий сборной Бразилии Неймар перешел из французского «Пари Сен-Жермен» в саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com.
На официальном аккаунте саудовского клуба в Twitter выложено видео с представлением бразильца в качестве нового игрока команды.
🎥 Behind the scenes of our new reinforcements 😎#Neymar_Hilali pic.twitter.com/dHeiIQrYcS— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023
По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский нападающий подписал 2-летний контракт с «Аль-Хилялем», по которому суммарно получит около 300 млн евро, без опции дальнейшего продления контракта.
31-летний Неймар в прошлом сезоне за «ПСЖ» сыграл 29 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.