Неймар перешел в саудовский клуб "Аль-Хиляль"

Нападающий сборной Бразилии Неймар перешел из французского «Пари Сен-Жермен» в саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com .

Фото: twitter.com/Alhilal_EN

На официальном аккаунте саудовского клуба в Twitter выложено видео с представлением бразильца в качестве нового игрока команды.

🎥 Behind the scenes of our new reinforcements 😎#Neymar_Hilali pic.twitter.com/dHeiIQrYcS — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023

По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский нападающий подписал 2-летний контракт с «Аль-Хилялем», по которому суммарно получит около 300 млн евро, без опции дальнейшего продления контракта.

31-летний Неймар в прошлом сезоне за «ПСЖ» сыграл 29 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.