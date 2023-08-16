Неймар установил рекорд по сумме трансферов

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Форвард сборной Бразилии Неймар установил рекорд по сумме своих трансферов. Суммарно клубы заплатили за три трансфера 31-летнего футболиста 400 миллионов евро - это рекорд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В 2013 году Неймар перешел из "Сантоса" в "Барселону" за 88 миллионов евро, в 2017-м он оказался в "Пари Сен-Жермене" за 222 миллиона евро, "Аль-Хилялю" бразилец обошелся в 90 миллионов евро.

По данным Transfermarkt, после него по этому показателю идут Ромелу Лукаку (7 трансферов, 333,36 миллиона евро), Криштиану Роналду (4 трансфера, 247 миллионов евро), Усман Дембеле (3 трансфера, 220 миллионов евро) и Альваро Мората (6 трансферов, 189 миллионов евро).

Напомним, что "Аль-Хиляль" официально объявил о переходе Неймара. Контракт подписан на два года с опцией продления еще на один сезон.

Также стала известна астрономическая зарплата бразильского нападающего Неймара в саудовском "Аль-Хиляле". Как пишет Sports.kz, в новом клубе 31-летний бразилец за два года заработает 300 миллионов евро, однако эта сумма может вырасти до 400 миллионов со всеми бонусами и коммерческими сделками. Если зарплата Неймара за один год составит 200 миллионов евро, то мы имеем следующие цифры: в месяц он заработает 16,67 миллиона евро, в неделю — 4,17 миллиона евро, в день — 595,2 тысячи евро, в час — 24,8 тысячи евро, в минуту — 413 евро, а в секунду — 6,9 евро.

Кроме того, озвучены все обещанные бразильскому нападающему Неймару бонусы в "Аль-Хиляле". Так, в распоряжении у бразильца будет частный самолет. Также он получит возможность жить со своей девушкой Бруной Бьянкарди (по местным законом проживание без брака запрещено). За каждый пост о Саудовской Аравии футболисту будут платить 500 тысяч евро. Что касается игровых бонусов, то каждая победа команды будет приносить Неймару 80 тысяч евро.

Известны и другие бонусы, на которые сможет рассчитывать бразилец в новом клубе. Так, клуб обеспечит игрока домом с 25 спальнями, в котором будет бассейн 40×10 метров и 3 сауны. За порядком для обеспечения комфорта будут следить 5 сотрудников. В распоряжении Неймара будут 3 автомобиля — Bentley Continental GT, Aston Martin DBX и Lamborghini Huracán — и круглосуточный водитель. Все счета за отели, рестораны и любые развлечения берет на себя клуб.