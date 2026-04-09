Сотрудники полиции выявили грузовую автофуру DAF, перевозившую мясо с грубыми нарушениями законодательства, сообщает Kazpravda.kz

По информации МВД, при остановке и проверке в кузове обнаружены 26 туш крупного рогатого скота и 5 туш конины общим весом более 6 тонн.

Было установлено, что продукция транспортировалась без каких-либо сопроводительных документов и обязательных ветеринарных клейм, подтверждающих ее безопасность.

«Полицейские установили владельца груза – 48-летнего мужчину, он привлечен к ответственности за нарушение ветеринарных требований. Изъятая продукция направлена на экспертизу. Проводится проверка», – сообщили в столичном ДП.

В полиции напомнили, что незаконный оборот продукции животного происхождения представляет серьезную угрозу жизни и здоровью. Правоохранители также призвали граждан и предпринимателей строго соблюдать требования законодательства в сфере оборота мясной продукции, приобретать товары только у проверенных поставщиков и незамедлительно сообщать о фактах незаконной торговли или перевозки.