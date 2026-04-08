В регионе в ходе ОПМ «Бекіре – 2026» выявили факт незаконной транспортировки рыбы. На 125–м км автодороги Атырау – Уральск, вблизи села Чапаево, сотрудники полиции остановили автомобиль Toyota Estima, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

По данным ведомства, в ходе проверки было установлено, что водитель без соответствующих разрешительных документов перевозил 397 кг рыбы – сазана и щуки.

«По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с законодательством РК. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Отметим, что в рамках данного мероприятия в регионе пресечено 31 правонарушение», – проинформировали в правоохранительных органах.

Также в полиции призвали граждан соблюдать требования закона и не участвовать в незаконном обороте природных ресурсов.