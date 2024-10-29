Незаконный промысел ценного рачка artemia salina пресекли в СКО

Группа из трех человек подозреваются в незаконной добыче цист (яиц) рачка artemia salina, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

В результате оперативной разработки сотрудниками УБОП во взаимодействии с военнослужащими войсковой части 6637 были задержаны двое петропавловцев 33-х и 22-х лет, а также 33-летний житель Кызылжарского района.

Незаконная добыча происходила на соленом озере Минкесер на территории Мамлютского района. С места происшествия полицейские изъяли шесть мешков цист общим весом 460 кг. Экспертиза оценила ущерб, нанесенный государству в 3 миллиона 712 тысяч тенге.