Незнакомец зарезал мужчину в Таразе

Подозреваемого в убийстве мужчины задержали в Таразе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.
Как сообщили в полиции, ночью 26 июля в городскую больницу №1 города Тараз поступил 29-летний мужчина, который скончался от полученных ножевых ранений.
Как выяснилось, в ходе возникшей ссоры незнакомец, воспользовавшись острым предметом, нанес им удары в грудь потерпевшего.
"Сотрудниками отдела полиции №2 Управления полиции города Тараз задержан подозреваемый – 34-летний житель города Тараз", – говорится в сообщении.
По словам заместителя начальника ДП Темирбека Оразымбетова, подозреваемый водворен в ИВС. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.