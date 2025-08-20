Ни дня без новых знаний

Образование
2
Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

Для педагога важно развиваться на протяжении всей профессиональной деятельности

Этот посыл был одним из ключевых моментов выступления Главы государства на пленарном заседании августовской конференции «Білім келешегі: адал азамат, кәсіби маман». По словам Президента, сегодня решающее значение приобретает квалификация учителей. «Нельзя ограничиваться знаниями, полученными в высших учебных заведениях. Чтобы воспитать по-настоящему прогрессивных учеников, педагоги должны постоянно учиться и самосовершенствоваться», – сделал акцент Глава государства.

Это мнение разделяет учитель англий­ского языка школы-гимназии города Косшы Акмолинской области Мадина Ахтанова. Преподаватель с общим трудовым стажем почти 20 лет придерживается концепции Life Long Learning, которая предполагает обучение на протяжении всей жизни.

– У меня папа был учителем географии и естествознания. Мама – преподаватель казахского языка и литературы в школах с русским языком обучения. Будучи школьниками, мы с братом всегда помогали ей с оформлением дидактического материала, в подготовке тематических карточек, – вспоминает Мадина Ахтанова, подчеркивая, что, кроме родителей, любовь к профессии заложила и учитель казахского языка и литературы Гульжан Сеирбайкызы.

Став педагогом, Мадина Бакытханов­на постоянно совершенствует собственные навыки, она уверена, что в современных условиях профессионал просто обязан обновлять, улучшать знания. Таково требование времени и технологического прогресса. Окончив в 2007 году один из казахстанских вузов, а затем магистратуру по программе Master of Business Administration, наша героиня начала трудовой путь в одном из небольших языковых цент­ров. Затем работала в Назарбаев Интеллектуальной школе. Именно там она познакомилась с концепцией Life Long Learning.

– Ты не можешь обучать ребят, опираясь лишь на методы педагогики и воспитания Ушинского и Макаренко. Да, они дают азы, фундамент, но сейчас этого недостаточно. С течением времени мы должны обновлять знания, – уверена учитель.

Каждые два года Мадина Бакытхановна сдает IELTS, чтобы понимать, не снизился ли ее уровень владения иностранным языком. Она постоянно читает художественную литературу, публицистику, а также за свой счет приобретает специальные курсы известного педагога из Сингапура. Сейчас она учится в одном из столичных вузов по направлению инклюзивного образования (Master of Science in Educational Leadership. Inclusive education). Это двухгодичная магистерская программа.

– Я очень люблю свою работу, – говорит педагог. – Мне доставляет огром­ное удовольствие наблюдать, как дети осваи­вают новый материал и затем успешно применяют знания на практике. Следуя примеру своей учительницы казахского языка и литературы, я поняла: когда искренне любишь предмет и своих учеников, успех обязательно приходит. Сегодня тема инклюзивного образования особенно актуальна. Я все чаще работаю с детьми, имеющими особые образовательные потребности. Однако должна признаться: у меня пока недостаточно знаний о том, как правильно выстраивать работу с такими учениками. Тех навыков, что я получила в университете, к сожалению, не хватает. У школьников с особыми потребностями разные диагнозы, но даже и при одном дети могут быть не похожими друг на друга.

На пленарном заседании августовской конференции Глава государства в очередной раз отметил, что образование должно идти рука об руку с воспитанием. «Качественное образование невозможно без достойного воспитания. Знания и воспитание – это две опоры любого общества, и их нельзя рассматривать по отдельности. Школа является ключевым этапом в образовании и воспитании ребенка», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Мадина Ахтанова абсолютно уверена, что педагоги не имеют права забывать о воспитательной стороне профессии.

– Как говорил аль-Фараби, образование без воспитания – враг человечества. Эти слова актуальны и на сегодняшний день. Учитель не просто передает знания по предмету – он формирует личность. Причем воспитательный процесс происходит не только на уроках. Он проявляется в каждом поступке, в тоне голоса, в отношении к ученикам, к школе, в самой подаче материала. Очень важно, чтобы учитель сам был примером – своим поведением, принципами, взглядами. К сожалению, некоторые педагоги мыслят исключительно рамками своего предмета. Но настоящая миссия учителя – не просто дать знания, а научить детей учиться, думать, задавать вопросы и искать ответы. Вот что действительно важно, – резюмирует педагог.

