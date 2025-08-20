Этот посыл был одним из ключевых моментов выступления Главы государства на пленарном заседании августовской конференции «Білім келешегі: адал азамат, кәсіби маман». По словам Президента, сегодня решающее значение приобретает квалификация учителей. «Нельзя ограничиваться знаниями, полученными в высших учебных заведениях. Чтобы воспитать по-настоящему прогрессивных учеников, педагоги должны постоянно учиться и самосовершенствоваться», – сделал акцент Глава государства.

Это мнение разделяет учитель англий­ского языка школы-гимназии города Косшы Акмолинской области Мадина Ахтанова. Преподаватель с общим трудовым стажем почти 20 лет придерживается концепции Life Long Learning, которая предполагает обучение на протяжении всей жизни.

– У меня папа был учителем географии и естествознания. Мама – преподаватель казахского языка и литературы в школах с русским языком обучения. Будучи школьниками, мы с братом всегда помогали ей с оформлением дидактического материала, в подготовке тематических карточек, – вспоминает Мадина Ахтанова, подчеркивая, что, кроме родителей, любовь к профессии заложила и учитель казахского языка и литературы Гульжан Сеирбайкызы.

Став педагогом, Мадина Бакытханов­на постоянно совершенствует собственные навыки, она уверена, что в современных условиях профессионал просто обязан обновлять, улучшать знания. Таково требование времени и технологического прогресса. Окончив в 2007 году один из казахстанских вузов, а затем магистратуру по программе Master of Business Administration, наша героиня начала трудовой путь в одном из небольших языковых цент­ров. Затем работала в Назарбаев Интеллектуальной школе. Именно там она познакомилась с концепцией Life Long Learning.

– Ты не можешь обучать ребят, опираясь лишь на методы педагогики и воспитания Ушинского и Макаренко. Да, они дают азы, фундамент, но сейчас этого недостаточно. С течением времени мы должны обновлять знания, – уверена учитель.

Каждые два года Мадина Бакытхановна сдает IELTS, чтобы понимать, не снизился ли ее уровень владения иностранным языком. Она постоянно читает художественную литературу, публицистику, а также за свой счет приобретает специальные курсы известного педагога из Сингапура. Сейчас она учится в одном из столичных вузов по направлению инклюзивного образования (Master of Science in Educational Leadership. Inclusive education). Это двухгодичная магистерская программа.

– Я очень люблю свою работу, – говорит педагог. – Мне доставляет огром­ное удовольствие наблюдать, как дети осваи­вают новый материал и затем успешно применяют знания на практике. Следуя примеру своей учительницы казахского языка и литературы, я поняла: когда искренне любишь предмет и своих учеников, успех обязательно приходит. Сегодня тема инклюзивного образования особенно актуальна. Я все чаще работаю с детьми, имеющими особые образовательные потребности. Однако должна признаться: у меня пока недостаточно знаний о том, как правильно выстраивать работу с такими учениками. Тех навыков, что я получила в университете, к сожалению, не хватает. У школьников с особыми потребностями разные диагнозы, но даже и при одном дети могут быть не похожими друг на друга.

На пленарном заседании августовской конференции Глава государства в очередной раз отметил, что образование должно идти рука об руку с воспитанием. «Качественное образование невозможно без достойного воспитания. Знания и воспитание – это две опоры любого общества, и их нельзя рассматривать по отдельности. Школа является ключевым этапом в образовании и воспитании ребенка», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Мадина Ахтанова абсолютно уверена, что педагоги не имеют права забывать о воспитательной стороне профессии.

– Как говорил аль-Фараби, образование без воспитания – враг человечества. Эти слова актуальны и на сегодняшний день. Учитель не просто передает знания по предмету – он формирует личность. Причем воспитательный процесс происходит не только на уроках. Он проявляется в каждом поступке, в тоне голоса, в отношении к ученикам, к школе, в самой подаче материала. Очень важно, чтобы учитель сам был примером – своим поведением, принципами, взглядами. К сожалению, некоторые педагоги мыслят исключительно рамками своего предмета. Но настоящая миссия учителя – не просто дать знания, а научить детей учиться, думать, задавать вопросы и искать ответы. Вот что действительно важно, – резюмирует педагог.