Причина столь позитивного результата кроется в системной работе по обеспечению общественной безо­пасности и правопорядка, подчеркнули в пресс-службе департамента полиции области. В этом заслуга и самих сотрудников полиции, которые ежедневно патрулируют дворы и улицы, работают с населением. Под присмотром полицейских находятся все школы, автодороги, места скопления людей.

В своей работе правоохранители активно используют центры оперативного управления. Количество камер в населенных пунктах увеличивается с каждым годом. Не менее эффективны такие программы, как институт общественных помощников и «Село без алкоголя». Общая цель полиции и активных граждан – это правовой порядок, чистые улицы, безопасные дороги.

Добровольцы помогают в работе по профилактике и выявлению правонарушений, сотрудничают с участковыми инспекторами, выс­тупают посредниками в диалоге полиции и местного населения, так как им проще найти общий язык с земляками. И такое сотрудничество приносит свои плоды.

Нельзя отрицать тот факт, что многие правонарушения совершаются подшофе. Проект «Село без алкоголя» активно внедряется в регионе: 23 малых населенных пункта уже отказались от продажи и употребления спиртного. Эта инициатива распространяется и на города: ряд магазинов Жезказгана и Сатпаева присоединились к ней.

Стоит также отметить, что труженикам села особо и некогда нарушать порядок – в отдаленных населенных пунктах бездельников мало, а работы много.