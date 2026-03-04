Ни одного правонарушения за год

Закон и Порядок
Категория логотип
3
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

В восьми малых населенных пунк­тах региона за истекший год не зафиксировано ни одного административного или уголовного преступления, сообщили в областном акимате и подтвердили полицейские. А в одном из сел право­нарушения не совершали с момен­та образования области Улытау.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Причина столь позитивного результата кроется в системной работе по обеспечению общественной безо­пасности и правопорядка, подчеркнули в пресс-службе департамента полиции области. В этом заслуга и самих сотрудников полиции, которые ежедневно патрулируют дворы и улицы, работают с населением. Под присмотром полицейских находятся все школы, автодороги, места скопления людей.

В своей работе правоохранители активно используют центры оперативного управления. Количество камер в населенных пунктах увеличивается с каждым годом. Не менее эффективны такие программы, как институт общественных помощников и «Село без алкоголя». Общая цель полиции и активных граждан – это правовой порядок, чистые улицы, безопасные дороги.

Добровольцы помогают в работе по профилактике и выявлению правонарушений, сотрудничают с участковыми инспекторами, выс­тупают посредниками в диалоге полиции и местного населения, так как им проще найти общий язык с земляками. И такое сотрудничество приносит свои плоды.

Нельзя отрицать тот факт, что многие правонарушения совершаются подшофе. Проект «Село без алкоголя» активно внедряется в регионе: 23 малых населенных пункта уже отказались от продажи и употребления спиртного. Эта инициатива распространяется и на города: ряд магазинов Жезказгана и Сатпаева присоединились к ней.

Стоит также отметить, что труженикам села особо и некогда нарушать порядок – в отдаленных населенных пунктах бездельников мало, а работы много.

#Улытау #правонарушения #закон и порядок

Популярное

Все
За любовь!
У побед – женское лицо
От теплицы до букета
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Без наценок и посредников
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
Дроны выявляют нарушителей
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Проектируя будущее: стратегия длинного горизонта Президента Токаева
Продукция с всегда высоким спросом
Построят 42 водоема
Политические партии страны поддерживают проект новой Конституции
Первая стая розовых фламинго прилетела в Мангистау
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Читайте также

Кибермошенники активизировались к 8 марта: что нужно знать
Директор частных стоматологий попал под следствие АФМ
Платформа для безопасности
Работника детского коррекционного центра арестовали в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]