фото из архива "КП" и организаторов

В Алматы прошел VII международный конгресс стран тюркского мира по рассеянному склерозу. Генеральным секретарем этой авторитетной организации, под патронатом которой состоялся научный форум в Казахстане, является наша бывшая соотечественница, доктор нейропсихологических наук Айнур Фейзиоглу. Уроженка Тараза в 1997 году поступила в магистратуру, а в последующем в докторантуру Стамбульского университета по специальности «нейропсихология». Сейчас она как клинический нейропсихолог является директором Евразийского научно-исследовательского центра здравоохранения и социальных наук Турции, где курирует все проекты, связанные с постсоветскими странами. Что касается рассеянного склероза, то сегодня эта болезнь, по ее словам, является второй по частоте причиной инвалидности среди молодых людей (первая – травмы).

Несмотря на название, к забывчивости или деменции (нарушению памяти у пожилых людей) он не имеет никакого отношения. Это аутоиммунное неврологическое заболевание, поражающее центральную или периферическую нервную систему. Поэтому симптомы зависят от того, какие именно участки мозга затронуты.

– Обычно это заболевание развивается в возрасте от 20 до 40 лет и встречается у женщин примерно в три раза чаще (70%), чем у мужчин, – говорит доктор Фейзиоглу. – Именно в этом самом активном репродуктивном периоде, когда они планируют стать матерями, воспитывать детей и строить карьеру, их настигает болезнь, течение которой меняет привычный уклад жизни всей семьи. Болезнь Альцгеймера тоже почему-то чаще встречается у женщин, чем у мужчин, а деменция с тельцами Леви – больше у мужчин. Причину таких гендерных различий медицина пока назвать не может.

Казахстан не стал исключением: на начало 2025 года у нас выявлено около 4 тыс. человек с этим диагнозом, 2,5 тыс. из этого числа – женщины. Так как заболевание имеет большое значение не только в медицинском, но и в социальном контексте (заболевают, как было сказано, в основном молодые трудоспособные люди), то сегодня неврологи всего мира объединяются, чтобы лучше понять причины, течение и возможные пути лечения рассеянного склероза.

– Ежегодно в разных концах планеты – Америке, Европе, Азии – проводятся крупные научные конференции, в которых принимают участие неврологи со всех концов света, – рассказывает Айнур Фейзиоглу. – Но в тюркском мире идея о проведении конгресса по рассеянному склерозу возникла лишь семь лет назад. Его цель – объединение специалистов из тюркоязычных стран для обмена опытом и проведения совместных научных исследований. Впервые этот конгресс прошел в 2019 году в Турции (в этой стране форум организовывали дважды – в Анкаре и Стамбуле), затем в Ташкенте и Самарканде, в Баку, на Кипре и вот теперь в Алматы. Благодаря этому научному форуму поменялся подход к лечению рассеянного склероза. Так как препараты для его лечения не каж­дому доступны из-за дороговизны, то во многих странах уже началась государственная поддержка этих больных. В нынешнем году особенно важно отметить появление семи новых препаратов для лечения рассеянного склероза. Кроме того, есть интересные новости и в области разработки вакцин от него. Исследования одной из них проводит силами турецких ученых немецкая био­технологическая компания BioNTech, работавшая в свое время над созданием вакцины от COVID-19.

Являясь многофакторным заболеванием, рассеянный склероз, кроме гендерного признака, развивается под воздействием еще нескольких причин: генетической предрасположенности, географии проживания, дефицита витамина D, некоторых инфекций и аутоиммунных заболеваний, а также курения. Чаще всего он встречается у людей, живущих в северных широтах – Северной Европе, Канаде или России. В странах Азии, Африки, Ближнего Востока, где больше солнечного света и, соответственно, выше уровень витамина D в организме, встречается реже.

– То есть чем дальше человек живет от экватора, тем выше риск заболеть рассеянным склерозом, – продолжает доктор Фейзиоглу. – Однако в последние годы и в этих странах тоже растет количество заболевших рассеянным склерозом. Самыми типичными проявлениями болезни являются внезапная слабость или онемение в руке, ноге, одной половине тела, нарушение зрения (например, «туман» или боль при движении глаз), головокружение, неустойчивость, шаткость походки (нарушение равновесия, координации движений), усталость, которая не проходит даже после отдыха. При аутоиммунных заболеваниях иммунитет человека начинает работать против организма. То есть он вырабатывает антитела против собственных клеток миелина – оболочки, состоящей из белков и жиров, которая покрывает отростки нервных клеток. Но почему происходит этот сбой, какие факторы его провоцируют, пока не совсем понятно. Это могут быть, в частности, перенесенные вирусные заболевания (например, грипп, вирус Эпштейна, герпес) или же несостоятельность иммунной системы.

Очень важны своевременная диагно­стика и раннее лечение, но так как это динамически меняющееся заболевание, то очень часто пациенты не сразу обращаются за помощью. Из-за того, что«неврологический статус» или физическое состояние пациента могут колебаться, есть трудности в постановке диагноза.

Не случайно раньше рассеянный склероз называли хамелеоном: некоторые аутоиммунные системные заболевания из области ревматологии – дерматомиозит, полимиозит, системная красная волчанка – часто его имитируют. Поэтому этап дифференциальной диагностики занимает много времени. Но если в прошлом веке это заболевание почти стопроцентно приводило к тяжелой инвалидизации – пациенты сначала нуждались в опоре, а затем, по мере прогрессирования двигательных нарушений, вынуждены были пересаживаться в инвалидное кресло, то сейчас при своевременном начале терапии многие больные сохраняют активность и высокое качество жизни на протяжении десятков лет.

В качестве профилактики Айнур Фейзиоглу советует беречься от инфекций и вовремя вакцинироваться.

– Любые инфекции способны перестроить иммунную систему так, чтобы она начала атаковать собственный организм, – говорит она. – Ну и, конечно, здоровый образ жизни: нужно беречься не только от инфекций, но и соблюдать нормальный режим дня, правильное питание и сохранять физическую активность. Но сейчас у людей меняется образ жизни. Многие работают удаленно, больше находятся в помещении. Даже детей, играющих на улице в подвижные игры, мы встречаем все реже и реже. Все это не есть хорошо для здоровья человека.