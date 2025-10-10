Именно эту премию очень хотел получить Трамп, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Нобелевскую премию мира за 2025 год получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что заслуживает Премии мира, поскольку с начала своего нового срока в Белом доме он смог прекратить несколько войн.

В заявлении Нобелевского комитета сказано, что Мачадо награждена за «ее неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и за ее борьбу, призванную достичь справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Мария Корина Мачадо стала единым кандидатом от оппозиции на выборах президента Венесуэлы в 2024 году, но власти заблокировали ее кандидатуру. Она собрала на праймериз оппозиции больше 90% голосов, и вокруг ее фигуры объединились самые разные оппозиционные партии, в том числе враждующие между собой.

Однако еще до праймериз, венесуэльские власти обвинили Мачадо в поддержке санкций против Венесуэлы и на 15 лет запретили ей участвовать в выборах. Она подала апелляцию, но Верховный суд, укомплектованный сторонниками Мадуро, жалобу отклонил.

«Они никогда не дадут мне Нобелевскую премию мира. Я её заслуживаю, но они никогда её не дадут», - заявлял президент США в феврале 2025 года.

30 сентября, выступая перед американскими генералами, Трамп ещё раз поднял эту тему: если премию получит кто-то другой, «это будет большим оскорблением для нашей страны», сказал он.

В ответ на вопрос о том, почему премию не получил Трамп, представитель Нобелевского комитета заявил, что организация «основывает свои решения только на работах Альфреда Нобеля», а не на публичных кампаниях.

Последним — и, возможно, самым важным достижением Трампа стало соглашение о прекращении огня и возвращении израильских заложников, подписанное в среду Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Однако эксперты напоминают, что последнее заседание Нобелевского комитета произошло в понедельник, то есть ещё до того, как было объявлено об этой сделке.

Как пишет Reuters, секретарь Нобелевского комитета Кристиан Берг Харпвикен, один из пяти принимающих решение членов этого органа, отмечал, что Премию мира не дают за достижения, которых кандидаты добились в последний момент.

«Этот приз в основном касается работы, проделанной в 2024 году и в предыдущие годы, он не присуждается за работу в самые последние недели или месяцы», — сказал Харпвикен в пятницу норвежскому общественному вещателю NRK.

Некоторые авторитетные организации и эксперты отмечали, что далеко не все действия Трампа понравились бы Альфреду Нобелю, который оставил подробные инструкции о том, кто может претендовать на Премию мира.

По словам Нины Грегер, директора Института исследований мира в Осло, решение нынешнего президента США выйти из Всемирной организации здравоохранения и Парижских климатических соглашений, а также его тарифные войны со всем миром, противоречат завещанию Нобеля.