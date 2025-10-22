«Номад» увеличивает отрыв

Вчера завершился очередной тур национального первенства по хоккею с шайбой, где столичный «Номад» еще больше укрепил свое лидирующее положение в турнирной таблице.

Астанинцы принимали на своем льду павлодарский «Иртыш» и дваж­ды разгромили его со счетом 10:2 и 5:0. Отметим, что это уже девятая победа «Номада» кряду. Столичные «кочевники» первыми в лиге достигли отметки в 30 баллов.

Второе и третье места в регулярке делят петропавловский «Кулагер» и карагандинская «Сарыарка». Североказахстанские «тулпары» последние две встречи провели на выезде против действующего чемпиона страны – кокшетауского «Арлана» и, уступив в первом поединке со счетом 1:2, во втором взяли реванш – 3:2.

Карагандинские «беркуты» играли в гостях против «Горняка» из Рудного. В первой игре «Сарыарка» победила лишь в овертайме с итоговым счетом 4:3, а во втором выиграла в основное время – 4:0.

В остальных поединках чемпио­ната зафиксированы следующие результаты: «Актобе» дома дважды уступил «Алматы» (1:3 и 1:4), а в Усть-Каменогорске местное «Торпе­до» вначале обыграло гостивший у него атырауский «Бейбарыс» со счетом 3:1, а потом уступило – 1:2.

В минувшие выходные в мире казахстанского хоккея произошло еще одно событие. В Астане, Караганде, Алматы и Усть-Каменогорске прошли дни открытых дверей для девочек в возрасте от 4 до 9 лет. Попробовать сыграть на льду смогли все желающие, тренировки проводились под руководством опытных тренеров, игроков женской сборной Казах­стана. World Girls’ Hockey Weekend проводится под эгидой IIHF по всему миру с 2011 года с целью популяризации женского хоккея.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

М Команда И Ш О
1 «Номад» 18 76-34 32
2 «Кулагер» 18 61-42 26
3 «Сарыарка» 18 69-46 26
4 «Торпедо» 16 75-32 23
5 «Арлан» 16 43-43 19
6 «Алматы» 12 31-30 15
7 «Бейбарыс» 12 22-34 9
8 «Горняк» 16 33-61 6
9 «Актобе» 16 16-60 5
10 «Иртыш» 10 13-58 3

 

