Астанинцы принимали на своем льду павлодарский «Иртыш» и дваж­ды разгромили его со счетом 10:2 и 5:0. Отметим, что это уже девятая победа «Номада» кряду. Столичные «кочевники» первыми в лиге достигли отметки в 30 баллов.

Второе и третье места в регулярке делят петропавловский «Кулагер» и карагандинская «Сарыарка». Североказахстанские «тулпары» последние две встречи провели на выезде против действующего чемпиона страны – кокшетауского «Арлана» и, уступив в первом поединке со счетом 1:2, во втором взяли реванш – 3:2.

Карагандинские «беркуты» играли в гостях против «Горняка» из Рудного. В первой игре «Сарыарка» победила лишь в овертайме с итоговым счетом 4:3, а во втором выиграла в основное время – 4:0.

В остальных поединках чемпио­ната зафиксированы следующие результаты: «Актобе» дома дважды уступил «Алматы» (1:3 и 1:4), а в Усть-Каменогорске местное «Торпе­до» вначале обыграло гостивший у него атырауский «Бейбарыс» со счетом 3:1, а потом уступило – 1:2.

В минувшие выходные в мире казахстанского хоккея произошло еще одно событие. В Астане, Караганде, Алматы и Усть-Каменогорске прошли дни открытых дверей для девочек в возрасте от 4 до 9 лет. Попробовать сыграть на льду смогли все желающие, тренировки проводились под руководством опытных тренеров, игроков женской сборной Казах­стана. World Girls’ Hockey Weekend проводится под эгидой IIHF по всему миру с 2011 года с целью популяризации женского хоккея.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА