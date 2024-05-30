Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 29 мая 2024 года № 45-НП
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Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 29 мая 2024 года № 45-НП «Об истолковании пункта 6 постановляющей части нормативного постановления Конституционного Совета Республики Казахстан от 6 марта 1997 года № 3 «Об официальном толковании пункта 1 статьи 4, пункта 1 статьи 14, подпункта 3) пункта 3 статьи 77,
пункта 1 статьи 79 и пункта 1 статьи 83 Конституции Республики Казахстан»