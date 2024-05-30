Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 29 мая 2024 года № 45-НП

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Конституционный Суд Республики Казахстан в составе Председателя Азимовой Э. А., судей Ескендирова А. К., Жакипбаева К. Т., Жатканбаевой А. Е., Мусина К. С., Нурмуханова Б. М., Онгарбаева Е. А., Подопригоры Р. А., Сарсембаева Е. Ж. и Ударцева С. Ф., с участием представителей:

субъекта обращения – руководителя Аппарата Генерального Прокурора Республики Казахстан Мухамеджанова А. О.,

Верховного Суда Республики Казахстан – заместителя руководителя Судебной администрации Мусралинова А. С.,

Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – заместителя начальника Cледственного департамента Кайназарова О. М.,

Министерства внутренних дел Республики Казахстан – первого заместителя Министра Кожаева М. Ш.,

Министерства юстиции Республики Казахстан – вице-минист­ра Жакселековой Б. Ш.,

Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции – заместителя руководителя Службы досудебного расследования Муратова А. К.,

Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу – заместителя руководителя Следственного департамента Бағбанұлы К.,

Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан – заместителя заведующего Отделом законодательства Тасболатова Ж. С.,

Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан – замес­тителя заведующего Отделом законодательства Сартаевой Н. А.,

Республиканской коллегии адвокатов – члена научно-консультативного совета Нуркеевой А. А.,

рассмотрел в открытом заседании ходатайство Генерального Прокурора Республики Казахстан об истолковании пункта 6 постановляющей части нормативного постановления Конституционного Совета Республики Казахстан от 6 марта 1997 года № 3 «Об официальном толковании пункта 1 статьи 4, пункта 1 статьи 14, подпункта 3) пункта 3 статьи 77, пункта 1 статьи 79 и пункта 1 статьи 83 Конституции Республики Казахстан».

Заслушав докладчиков – судей Конституционного Суда Респуб­лики Казахстан Ударцева С. Ф., Жакипбаева К. Т. и участников заседания, изучив заключение эксперта – профессора Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, доктора юридических наук Ахпанова А. Н., материалы конституционного производства и проанализировав действующее право Респуб­лики Казахстан, Конституционный Суд Республики Казахстан

установил:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 60 Конституционного закона Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О Конституционном Суде Республики Казахстан» в Конституционный Суд Республики Казахстан (далее – Конституционный Суд) поступило ходатайство Генерального Прокурора Республики Казахстан (далее – Генеральный Прокурор) об истолковании пункта 6 постановляющей части нормативного постановления Конституционного Совета Республики Казахстан (далее – Конституционный Совет) от 6 марта 1997 года № 3 «Об официальном толковании пункта 1 статьи 4, пункта 1 статьи 14, подпункта 3) пункта 3 статьи 77, пункта 1 статьи 79 и пункта 1 статьи 83 Конституции Республики Казахстан» (далее – нормативное постановление Конституционного Совета от 6 марта 1997 года № 3) в контексте исключительности компетенции прокуратуры по представлению интересов государства в суде при осуществлении высшего надзора за законностью досудебного расследования.

Субъект обращения отмечает, что в действующем уголовно-процессуальном законодательстве имеются положения об определенных решениях следственного судьи в стадии досудебного расследования, при принятии которых прокурор интересы государства в суде не представляет. Так, при рассмотрении вопросов о санкционировании применения залога, временного отстранения от должности, наложения ареста на имущество, запрета на приближение, осмотра, обыска, выемки, принудительного освидетельствования, эксгумации трупа, проведения негласных следственных действий и продления сроков их проведения, личного обыска, принудительного получения образцов, принудительного помещения не содержащегося под стражей лица в медицинскую организацию для производства судебно-психиатрической и (или) судебно-медицинской экспертиз следственный судья принимает решение без участия прокурора на основании материалов, предоставленных органом, осуществляю­щим досудебное расследование.

Таким образом, при рассмотрении следственным судьей вопросов о санкционировании ряда следственных действий и мер уголовно-процессуального принуждения он ограничен только мнением должностных лиц органа, осуществляющего досудебное расследование. Лица, в отношении которых назначаются данные мероприятия, не осведомляются о них и, соответственно, не могут своевременно реализовать конституционное право на защиту своих прав и свобод всеми не противоречащими закону способами, а также на судебную защиту (при принятии решения следственным судьей).

При рассмотрении ходатайства Генерального Прокурора и истолковании рассматриваемого нормативного постановления Конституционного Совета от 6 марта 1997 года № 3 применительно к предмету ходатайства Конституционный Суд исходит из следующего.

1. Согласно пункту 1 статьи 1 Конституции Республики Казахстан (далее – Конституция, Основной Закон) высшими ценностями Республики Казахстан «являются человек, его жизнь, права и свободы». Защита высших конституционных ценностей, являющаяся важной составной частью интересов государства, вменена в обязанности органов государственной власти по вопросам их компетенции, закрепленной в Конституции и в законодательстве об этих органах.

В пунктах 1 и 4 статьи 83 Конституции закреплено: «Прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование», а также указано, что компетенция, организация и порядок деятельности прокуратуры определяются конституционным законом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 61 Конституции Парламент Республики Казахстан (далее – Парламент) «вправе издавать законы, которые регулируют важнейшие общественные отношения, устанавливают основополагающие принципы и нормы», касающиеся, в частности: «правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод, обязательств и ответственности физических и юридических лиц» (подпункт 1)); «основ организации и деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, государственной и воинской службы» (подпункт 3)); «вопросов судоустройства и судопроизводства» (подпункт 6)). При этом законы Республики, постановления Парламента и его Палат не должны противоречить Конституции (пункт 7 статьи 62 Конституции).

2. Конституционное положение о том, что прокуратура представляет интересы государства в суде, было закреплено в первой редакции Конституции и остается неизменным. Вместе с тем при истолковании рассматриваемого пункта нормативного постановления Конституционного Совета от 6 марта 1997 года № 3 Конституционный Суд учитывает эволюцию конституционного регулирования иных направлений деятельности органов прокуратуры.

Данным нормативным постановлением было установлено: «Из конституционной нормы пункта 1 статьи 83 вытекает, что представлять интересы государства в суде может только прокурор (прокуратура)» (пункт 6 постановляющей части). Мотивируя такое решение, Конституционный Совет отметил, что норму Конституции «прокуратура представляет интересы государства в суде» (пункт 1 статьи 83) следует понимать как конституционно определенное направление деятельности прокурора (прокуратуры). При этом конкретные полномочия прокурора по осуществлению представительства интересов государства в суде закреплены в соответствующем законодательном акте. Такой вывод был обусловлен редакцией пункта 1 статьи 83 Конституции, действовавшей на дату принятия Конституционным Советом рассматриваемого нормативного постановления.

Следует также учитывать, что в тот период дознание и предварительное расследование по уголовным делам осуществлялись специальными органами и были отделены от суда и прокуратуры (пункт 1 статьи 84 Конституции).

Вместе с тем Конституционный Совет в пункте 4 мотивировочной части своего нормативного постановления, разъясняя норму Конституции, изложенную в пункте 1 статьи 14, отметил, что возложение в пункте 1 статьи 83 Конституции на прокурора обязанности представлять интересы государства в суде увеличивает объем его процессуальных полномочий.

Законом Республики Казахстан от 21 мая 2007 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» статья 84 Конституции была исключена.

В связи с изменением норм Основного Закона, регламентирующих деятельность судебной и правоохранительной систем, Конституционный Совет нормативным постановлением от 8 ноября 2007 года № 9 «О пересмотре некоторых нормативных постановлений Конституционного Совета Рес­публики Казахстан в связи с принятием Закона Республики Казахстан от 21 мая 2007 года № 254-III “О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан”» внес некоторые изменения в свое нормативное постановление

от 6 марта 1997 года № 3, в частности, из пункта 6 постановляю­щей части было исключено слово «только».

Законом Республики Казахстан от 10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» пункт 1 статьи 83 Основного Закона изложен в новой редакции и действует в настоящее время: «1. Прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование».

Конституционный Суд обращает внимание на то, что пункт 1 статьи 83 Конституции в действующей редакции возлагает на прокуратуру осуществление уголовного преследования от имени государства. Такой акцент в деятельности прокуратуры должен обязательно учитываться при законодательном регулировании вопросов уголовного судопроизводства в части усиления роли прокурора на этапе досудебного расследования.

3. В международных правовых документах содержится ряд положений, определяющих основные ориентиры законодательного регулирования при создании в каждом государстве действенных механизмов обеспечения законности, защиты прав и свобод человека и гражданина.

Общие подходы к необходимости участия государственных органов в обеспечении прав и свобод человека и гражданина, изложенные в ратифицированных Рес­публикой Казахстан международных правовых актах

(в частности статья 7; пункты 1, 2 и 5 статьи 9; пункты 1 и 2 статьи 10; пункт 1 статьи 17 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 28 ноября 2005 года), в целом отражены в национальном законодательстве, регламентирующем уголовный процесс.

Определенное Конституцией направление деятельности прокуратуры по представлению интересов государства в суде связано с осуществлением прокуратурой от имени государства в установленных законом пределах и формах высшего надзора за соблюдением законности на территории Республики Казахстан (пункт 1 статьи 83 Конституции).

Согласно Конституционному закону Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О прокуратуре» (далее – Конституционный закон от 5 ноября 2022 года) Генеральная прокуратура и прокуроры также представляют интересы государства в компетентных органах иностранных государств и международных организациях по вопросам уголовного преследования, возврата активов, в иностранных и международных судах (арбитражах) по вопросам, относящимся к компетенции прокуратуры (подпункт 5) пункта 2 статьи 7 и подпункт 29) пункта 1 статьи 10), от имени и в интересах государства осуществляют деятельность по возврату активов, включая международно-правовое сотрудничество

(пункт 1 статьи 11-1).

Судебная власть осуществляется посредством граж­данского, уголовного и иных установленных законом форм судопроизводства (пункт 2 статьи 75 Конституции). Соглас­но статье 22 Конституционного закона от 5 ноября

2022 года органы прокуратуры «представляют интересы государства в суде на основании и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством Республики ­Казахстан, гражданским процессуальным законодательством Рес­публики Казахстан, законодательством Республики Казах­стан об административных правонарушениях, законодательством Рес­публики Казахстан об административном судопроизводстве» (пункт 1). Кроме того, органы прокуратуры «вправе обратиться в суд с иском (заявлением), если этого требует защита прав человека и гражданина, которые самостоятельно не могут осуществлять их защиту, а также для защиты охраняемых законами Респуб­лики Казахстан интересов общества или государства» (пункт 2).

Следует отметить, что все конституционно определенные направления деятельности прокуратуры проявляются в тес­ном сочетании именно в уголовном процессе. В части первой статьи 58 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (далее – УПК) определено, что прокурор осуществляет в пределах своей компетенции надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания, следствия и судебных решений, а также от имени государства – уголовное преследование на всех стадиях уголовного процесса и иные полномочия в соответствии со статьей 83 Конституции и с УПК. Прокурор, участвующий в рассмотрении уголовного дела судом, представляет интересы государства путем поддержания обвинения и является государственным обвинителем.

В части второй статьи 58 УПК установлено, что прокурор вправе предъявить лицу, которое несет имущественную ответственность за свои действия, иск в защиту интересов потерпевшего, не способного самостоятельно воспользоваться правом на предъявление и отстаивание иска в силу своего беспомощного состояния, зависимости от подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или по иным причинам (пункт 1)), или интересов государства (пункт 2)).

При наличии оснований и в установленном УПК порядке прокурор вправе своим постановлением принимать дела к производству и лично производить расследование, пользуясь при этом полномочиями следователя. Надзор за законностью досудебного расследования осуществляет уполномоченный на то прокурор (часть третья статьи 58).

С введением следственного суда конституционная функция прокурора по представительству интересов государства в суде в формах и пределах, определенных законом, осуществляется и на стадии, связанной с деятельностью следственного суда в процессе расследования.

Согласно пункту 14) части первой статьи 193 УПК при рассмот­рении вопросов, отнесенных указанным Кодексом к компетенции следственного судьи, прокурор участвует в судебных заседаниях.

В законах предусмотрен всесторонний и многоаспектный контроль различных государственных органов, суда и прокуратуры за обеспечением соблюдения государственных интересов и защиты высших конституционных ценностей, в том числе в суде и в процессе расследования.

Согласно пункту 3 статьи 3 Конституции Правительство Респуб­лики Казахстан и иные государственные органы выступают от имени государства в пределах делегированных им полномочий.

В отличие от прокуратуры любой другой государственный орган, выступая в суде в качестве стороны, отстаивает обоснованность своего решения, акта, действия (бездействия) или выполняет иные предписанные ему законом действия от имени государства, то есть представляет интересы государства в пределах своей компетенции.

Особенность конституционно определенных направлений деятельности прокуратуры в судопроизводстве заключается в том, что она призвана представлять интересы государства комплексно, в том числе в случаях, когда возможны нарушения конституционных прав и свобод человека и гражданина в результате деятельности отдельных должностных лиц государственных органов. При том, что разные государственные органы участвуют в представлении и реализации различных государственных интересов в соответствии с законами, сферой их деятельности и компетенцией, Конституция возлагает на прокуратуру функ­ции высшего надзора от имени государства в установленных законом пределах и формах за соблюдением законности на территории Республики Казахстан (в рамках которого она наделена компетенцией по проверке законности действий и актов других государственных органов, в том числе имеющих контрольно-надзорные полномочия), а также представительства интересов государства в суде и осуществления уголовного преследования от имени государства. Это предопределяет конституционно закрепленную особую роль прокуратуры в суде, в частности, в уголовном процессе на всех его стадиях.

4. Конституционный Суд отмечает, что задачами уголовного процесса согласно статье 8 УПК, наряду с пресечением, беспристрастным, быстрым и полным раскрытием, расследованием уголовных правонарушений, изобличением и привлечением к уголовной ответственности лиц, их совершивших, справедливым судебным разбирательством и правильным применением уголовного закона, защитой лиц, общества и государства от уголовных правонарушений (часть первая), являются также защита и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина. Учитывая эти задачи, в части второй статьи 8 УПК закреплено: «Установленный законом порядок производства по уголовным делам должен обеспечивать защиту от необоснованного обвинения и осуждения, незаконного ограничения прав и свобод человека и гражданина, а в случае незаконного обвинения или осуждения невиновного – незамедлительную и полную его реабилитацию, а также способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению уголовных правонарушений, формированию уважительного отношения к праву». В реализации данных задач уголовного процесса существенную роль играют суд, прокурор и адвокат.

Учитывая многоаспектность вопросов защиты жизни, прав и свобод человека, деятельность прокуратуры в соответствии с Конституционным законом от 5 ноября 2022 года, в том числе и в сфере борьбы с преступностью, подчинена защите высших конституционных ценностей, других интересов государства и достижению стоящих перед прокуратурой задач. В статье 4 Конституционного закона от 5 ноября 2022 года закреплено, что прокуратура в указанных целях осуществляет: 1) защиту и восстановление нарушенных прав и свобод человека и граж­данина, охраняемых законом интересов юридических лиц, общества и государства; 2) выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий; 3) координацию деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью; 4) иные задачи, определяемые законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан». В решении указанных задач концентрированно выражены интересы государства, представляемые в суде прокурором.

Суд как орган, осуществляющий правосудие, независим и подчиняется только Конституции и закону. Согласно пункту 1 статьи 76 Конституции судебная власть осуществляется от имени Респуб­лики Казахстан и имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров Республики. Данная конституционная миссия судебной власти в рамках уголовного судопроизводства тесно связана с конституционно определенным направлением дея­тельности прокуратуры по осуществлению от имени государства в установленных законом пределах и формах высшего надзора за соблюдением законности на территории страны.

Совокупность устанавливаемых законами правовых норм и институтов, регламентирующих судебный контроль и высший надзор за действиями и процедурами, осуществляемыми органами досудебного расследования, призвана обеспечить их законность и справедливость. Следственный суд при санкционировании (согласовании) в установленных законом случаях тех или иных следственных действий и решений обязан исходить из необходимости судебных гарантий защиты прав и законных интересов личности при принятии судебных решений, затрагивающих конституционные права и свободы человека и граж­данина на всех стадиях уголовного процесса.

Конституционно определенное направление деятельности прокурора по осуществлению от имени государства уголовного преследования в сочетании с высшим надзором за соблюдением законности на территории Республики Казахстан в целом соответствует роли прокуратуры многих зарубежных государств в уголовном процессе, где прокурор обеспечивает законность уже на ранних этапах досудебного производства и несет основную ответственность за ход и результаты досудебного расследования. Несмотря на разнообразие в урегулировании процедуры санк­ционирования негласных следственных действий в зарубежной практике, в ней всегда прослеживается активная роль прокурора.

5. Согласно пункту 1 статьи 12 Конституции в Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека. Принятие государством этой конституционной обязанности в качестве своей означает необходимость определения четких механизмов и инструментов для ее реализации, в том числе внедрения и повышения эффективности таких институтов, как судебный контроль и высший надзор прокуратуры.

Суд как орган, ведущий уголовный процесс, обязан охранять права и свободы граждан, участвующих в уголовном процессе, создавать условия для их осуществления, принимать своевременные меры в целях удовлетворения законных требований участников уголовного процесса (часть первая

статьи 15 УПК).

Санкционирование судом отдельных мер процессуального принуждения и следственных действий, предусмотренных УПК, представляет собой судебный контроль суда первой инстанции, осуществляемый в целях соблюдения высших конституционных ценностей на стадии досудебного расследования. Проверка следственным судом оснований для проведения соответствующих следственных действий или избрания отдельных мер процессуального принуждения, рассмотрение жалоб на действия органов досудебного расследования представляют собой более высокий уровень гарантирования соблюдения конституционных прав личности.

Единоличное рассмотрение судьей тех или иных дел и вопросов наряду с коллегиальным рассмотрением предусмотрено в разных формах судопроизводства. Во всех этих случаях судья осуществляет судебную власть.

На стадии досудебного расследования полномочия прокурора по ряду вопросов неразрывно связаны с полномочиями следственного судьи. При этом установленное в пункте 1 статьи 83 Конституции направление деятельности прокуратуры по представлению интересов государства в суде в полной мере распространяется и на вопросы, находящиеся на рассмотрении следственного суда.

Основной Закон не определяет, как прокуратура должна осуществлять представление интересов государства в суде. Раскрытие содержания данного конституционного направления деятельности прокуратуры относится к ведению законодательной ветви государственной власти. Принятие законов, регулирующих важнейшие общественные отношения, устанавливающих основополагающие принципы и нормы, касающиеся вопросов судопроизводства, Основной Закон относит к полномочиям Парламента (подпункт 6) пункта 3 статьи 61).

Конституционный Суд отмечает, что на текущий момент дея­тельность прокуратуры по представлению интересов государства в следственном суде не имеет достаточной законодательной регламентации.

Гарантирование прав и свобод человека означает выработку комплекса мер, в том числе законодательного характера, направленных прежде всего на предотвращение самой возможности нарушения конституционных прав и свобод.

Интересы демократического, светского, правового и социального государства наряду с защитой провозглашенных Основным Законом его высших ценностей включают в себя необходимость обеспечения реализации основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан и иных положений Конституции. Наделяя прокуратуру значительной компетенцией, Основной Закон возлагает на нее осуществление от имени государства функции высшего надзора за соблюдением законности на территории страны. В уголовном судопроизводстве представляемые прокурором интересы государства заключаются, прежде всего, в обеспечении уголовно-процессуального принципа законности при производстве по уголовным делам и реализации задач уголовного процесса, в частности беспристрастного, быстрого и полного раскрытия, расследования уголовных правонарушений при соблюдении конституционных прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от его уголовно-процессуального статуса.

Совершенствование уголовного процесса, призванное обеспечить верховенство права и эффективную защиту конституционных прав граждан, в настоящее время привело к значительному повышению роли прокурора, который осуществляет вневедомственную оценку доказательств, собранных органами досудебного расследования, принимает ключевые процессуальные решения, а также предъявляет и поддерживает обвинение в суде. Расширение участия прокурора в уголовном процессе и укрепление судебного контроля на этапе досудебного расследования реализуют конституционные положения о том, что высшими ценностями государства являются человек, его жизнь, права и свободы (пункт 1 статьи 1 Конституции).

Применительно к уголовному судопроизводству Конституция придает особое значение созданию полноценных и эффективных законодательных механизмов обеспечения защиты высших ценностей государства – человека, его жизни, прав и свобод. Учитывая, что на стадии досудебного расследования указанные ценности наиболее уязвимы не только по отношению к подозреваемым (обвиняемым), но и к иным лицам, попавшим в орбиту расследования, важное значение имеет расширение процессуальных возможностей суда по получению полной и достаточной информации (материалов) для принятия правильного решения при рассмотрении вопроса о санкционировании тех или иных решений и действий органов досудебного расследования, а также использование средств для упреждающего реагирования прокурора на любые нарушения до судебного санкционирования.

Анализ положений УПК, связанных с процедурой санкционирования следственным судьей отдельных мер процессуального принуждения и следственных действий, показывает наличие несогласованности некоторых положений, что в совокупности может препятствовать осуществлению надлежащего судебного контроля и высшего надзора прокуратуры за соблюдением законности на этапе инициирования государственными органами досудебного расследования соответствующих вопросов перед следственным судьей.

Так, при необходимости производства принудительного осмот­ра жилого помещения, обыска, выемки и других следственных действий лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит постановление и направляет его следственному судье с приложением заверенных копий материалов уголовного дела, подтверждающих необходимость производства следственного действия, и одновременно – прокурору копию данного акта. Прокурор в силу положений статьи 193 УПК, осуществляя надзор за законностью досудебного расследования, отменяет незаконные постановления следователя, дознавателя, органа дознания. При этом отсутствует разграничение по времени, предоставленному для осуществления судебного контроля и высшего надзора за законностью соответствующего постановления.

Кроме того, Конституционный Суд обращает внимание на ограниченные возможности прокуратуры по осуществлению возложенного на нее Конституцией высшего надзора при проведении органами досудебного расследования негласных следственных действий, затрагивающих конституционные права и свободы не только лиц, подозреваемых в совершении преступления, но и третьих лиц из числа их окружения. Постановление о проведении негласного следственного действия в течение двадцати четырех часов после его вынесения вместе с материалами, подтверждающими обоснованность проведения указанного следственного действия, представляется следственному судье. При этом копия постановления не направляется прокурору, который тем самым лишен возможности проверить законность постановления и при необходимости отменить его. В условиях невозможности проведения негласных следственных действий в открытом режиме, с учетом их специфики, повышенная значимость прокурорского надзора за законностью данных мероприятий является неоспоримой.

Конституционный Суд обращает внимание также на необходимость предоставления разумного срока для решения следственным судьей вопроса о санкционировании, когда имеется необходимость истребования дополнительных материалов.

В ходе санкционирования следственным судьей негласных следственных действий в соответствии с положениями части второй статьи 234 УПК при наличии сомнений в достовернос­ти предоставленной информации следственный судья вправе, санкционировав постановление, в течение двадцати четырех часов инициировать проверку его законности процессуальным прокурором. Процессуальный прокурор обязан в течение пяти суток провести соответствующую проверку и о ее результатах уведомить следственного судью.

По мнению Конституционного Суда, такая процедура «временного» санкционирования негласного следственного действия, когда у следственного судьи имеются сомнения в достоверности предоставленной ему информации, противоречит предназначению судебного контроля. Принимаемое следственным судьей решение не может основываться на сомнениях, а должно быть законным и обоснованным.

Совершенствование процессуальных условий для своевременного и эффективного осуществления прокуратурой высшего надзора за соблюдением законности досудебного расследования, наряду с закреплением на уровне закона определенных форм обязательного представления прокурором интересов государства в суде при принятии судебных решений, ограничивающих или могущих ограничить права и свободы человека, будет способствовать усилению защиты конституционных прав и свобод лиц, вовлеченных в уголовный процесс.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 статьи 99 Конституции Республики Казахстан, статьями 55 – 58, подпунк­том 1) пункта 1, пунктами 2 и 3 статьи 60, статьей 62, пунктом 3 статьи 64, подпунктом 2) пункта 1 статьи 65 и пунктом 1 статьи 66 Конституционного закона Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О Конституционном Суде Республики Казахстан», Конституционный Суд Республики Казахстан

постановляет:

1. Пункт 6 постановляющей части нормативного постановления Конституционного Совета Республики Казахстан от 6 марта 1997 года № 3 «Об официальном толковании пункта 1 статьи 4, пункта 1 статьи 14, подпункта 3) пункта 3 статьи 77, пункта 1 статьи 79 и пункта 1 статьи 83 Конституции Республики Казахстан», принимая во внимание системную взаимосвязь конституционно определенных направлений деятельности прокуратуры применительно к этапу досудебного расследования, следует понимать как исключительность конституционной функции прокуратуры по представлению интересов государства в суде при рассмот­рении инициированных органами досудебного расследования вопросов о санкционировании следственных действий и мер уголовно-процессуального принуждения, связанных с ограничением конституционных прав и свобод человека.

2. Правительству Республики Казахстан совместно с Верховным Судом Республики Казахстан, Генеральной прокуратурой Респуб­лики Казахстан и другими заинтересованными государственными органами Республики Казахстан с учетом изложенного в пункте 1 настоящего нормативного постановления истолкования и правовых позиций Конституционного Суда Республики Казахстан, сформулированных в настоящем нормативном постановлении, рассмотреть вопросы по совершенствованию правового регулирования деятельности следственного суда и достижению более полной реализации конституционных функций прокуратуры на стадии досудебного расследования в целях обеспечения защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина.

3. Настоящее нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.

4. Опубликовать настоящее нормативное постановление на казахском и русском языках в периодических печатных изданиях, получивших право на официальное опубликование законодательных актов, единой системе правовой информации и на интернет-ресурсе Конституционного Суда Республики Казахстан.

Конституционный Суд

Республики Казахстан