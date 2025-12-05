Почему при рекордных вливаниях в АПК (1 трлн тенге) мы все еще покупаем еду за границей? Как новый Налоговый кодекс может ударить по фермерам и почему бизнес на селе – это больше, чем просто прибыль? На эти вопросы отвечает депутат Мажилиса Парламента, член Комитета по аграрным вопросам и опытный практик Еркебулан Нурмагамбетович Мамбетов.

– Еркебулан Нурмагамбетович, Президент в своем выступлении обозначил острую проблему: несмотря на рекордный 1 трлн тенге господдержки, мы по-прежнему критически зависим от импорта продуктов питания. Как профессионал-аграрий и законодатель, в чем Вы видите системный сбой?

– Глава государства абсолютно прав, ставя этот вопрос ребром. Парадокс в том, что мы выращиваем сырье, но добавленную стоимость отдаем другим. Корень проблемы в отсутствии глубины переработки. Мы экспортируем зерно, а завозим макароны. Мы экспортируем живой скот, а завозим колбасу. Деньги, которые выделяются, должны идти не просто на «поддержку штанов», а на создание цепочек добавленной стоимости внутри страны. Нам нужны не просто субсидии, а умные инвестиции в перерабатывающие мощности. Если мы сами себя не накормим, нас накормят чужие, но уже по своим ценам. Законодательно мы должны стимулировать именно тех, кто перерабатывает, а не просто вывозит сырье.

– Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству найти «разумный баланс» в новом Налоговом кодексе, реагируя на обращения бизнеса. Аграрный сектор один из самых чувствительных. Какие нормы в проекте Вы считаете необходимым изменить, чтобы сохранить рентабельность наших фермеров?

– Мы сейчас очень плотно работаем над Налоговым кодексом. Для нас принципиально важно сохранить специальный налоговый режим для аграриев. Были попытки усложнить администрирование, увеличить нагрузку. Но мы должны понимать: сельское хозяйство – это цех под открытым небом. Здесь риски колоссальные. Если мы сейчас «задушим» фермера налогами, мы получим скачок цен на продукты в магазине.

«Разумный баланс», о котором говорит Президент, это когда государство получает налоги не за счет повышения ставок, а за счет расширения налогооблагаемой базы, то есть за счет роста производства. Мы будем отстаивать нормы, которые позволяют фермеру инвестировать прибыль в развитие, а не отдавать последнее.

– Глава государства привел пример с отсутствием переработки шкур и шерсти, которой «никто не занимается». Как Комитет по аграрным вопросам планирует стимулировать создание таких производств?

– Это яркий пример нашей бесхозяйственности. Шкуры и шерсть – это валютный товар, а мы их просто выбрасываем или сжигаем. Проблема здесь комплексная: нет технологий, нет сбора, нет логистики.

Мы, как законодатели, должны создать условия, чтобы инвестору было выгодно зайти в эту нишу. Возможно, нужны налоговые каникулы для таких предприятий, льготные кредиты на оборудование. Мы не должны стесняться протекционизма в тех сферах, которые у нас на нуле. Если мы не запустим переработку кожсырья, мы так и будем ходить в импортной обуви, сидя на горе собственных шкур.

– Церемония «Алтын Сапа» – это гимн качеству. Президент поставил задачу наращивать экспорт готовой продукции. Что сегодня мешает массовому выходу наших аграриев на зарубежные полки?

– Мешает, прежде всего, нестабильность поставок и вопросы ветеринарной/фитосанитарной безопасности. Чтобы зайти на полку зарубежного супермаркета, ты должен гарантировать объем и качество 365 дней в году.

Наши фермеры часто разрозненны. Здесь снова встает вопрос кооперации и укрупнения. Маленькому хозяйству сложно пробиться на экспорт.

Кроме того, логистика. Мы находимся в центре материка, и транспортные расходы съедают маржу. Государство должно помогать компенсировать эти расходы, если мы хотим, чтобы бренд Made in Kazakhstan знали в мире.

– Учреждение ордена «Мейірім» – это сигнал бизнесу о важности социальной ответственности. Вы знаете это по своему опыту. Нужно ли законодательно закрепить преференции для социально ответственных предпринимателей на селе?

– Я считаю, что учреждение ордена «Мейірім» – это очень правильный, моральный шаг. Бизнес на селе – это не только про деньги. Это про людей.

Фермер сегодня чистит дороги, помогает школе, поддерживает пенсионеров. Это социальная нагрузка, которую он несет добровольно. Конечно, государство должно это видеть и поощрять. Не обязательно прямыми деньгами. Это может быть приоритет при получении земли, при распределении субсидий. Если ты заботишься о своем селе, о своих людях государство должно быть твоим первым партнером. Это и есть справедливость.

– Президент отметил проект «Одно село – один продукт» как успешный кейс. Как масштабировать этот опыт?

– Это отличный проект, который дает работу женщинам на селе, поддерживает микробизнес. Чтобы его масштабировать, нужно упростить доступ к микрокредитам и помочь со сбытом. Сделать красивый продукт – это полдела. Главное – его продать. Здесь нужна помощь в маркетинге, в выходе на торговые сети. Если мы научим село зарабатывать на уникальной продукции, мы решим проблему занятости и поднимем доходы людей. Это прямая задача местных исполнительных органов.