Новая функция появилась в WhatsApp

Технологии
9

В бета-версии WhatsApp для Android обновили интерфейс раздела «Настройки» и добавили возможность использовать сразу несколько учетных записей на одном устройстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру.

Фото: kazpravda.kz

Ключевое нововведение, появившееся в мессенджере — функция переключения между учетными записями, позволяющая пользователям зарегистрировать и использовать дополнительный аккаунт на одном устройстве, сообщает портал WABetaInfo. Ранее пользователи были вынуждены клонировать WhatsApp или загружать под дополнительные аккаунты сторонние приложения.

Отмечается, что пользователи могут добавить только одну дополнительную учетную запись. Не исключено, что в будущем это ограничение будет увеличено.

Второе и не менее значимое обновление привело раздел «Настройки» практически в единый стиль с iOS-версией WhatsApp. Теперь это меню на Android разделено на плитки и списки из подразделов, как на iPhone.

Функция создания нескольких учетных записей наряду с новым интерфейсом в настройках приложения доступна широкому кругу тестировщиков, установивших бета-версию WhatsApp для Android под номером 2.23.18.21. Когда нововведения появятся у пользователей стабильных сборок мессенджера, не сообщается.

#гаджет #телефон #приложение #WhatsApp

Популярное

Все
Казахстанка стала чемпионкой турнира по теннису в Праге
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Сильные дожди затопили Лас-Вегас
Тайфун “Хайкуи” приближается к Тайваню
Десятки тысяч людей застряли на фестивале в США из-за дождей
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Трое человек сгорели в пожаре в Астане
Автоматические весы для грузовиков установят на въездах в Астану
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Главы МИД РК и РФ провели телефонный разговор
На юго-востоке Турции упал метеорит
$136 млн выделит Япония на поддержку рыболовства
Муза Каюма Мухамедханова
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Наследие во всем
На нулевом горизонте
Ревизию средств Фонда социального медицинского страхования проведут в РК
Премьер поручил "Байтереку" ускорить финансирование проектов
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
«Астана», «Тобол» и «Бешикташ»
Лидер прежний – «Ордабасы»
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
И на сотом году – победитель!
29 октября в Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших
Смаилов провел встречу с послом Китая в Казахстане
Убил человека у ТД "Артем" и уехал на автобусе житель Астаны
В такой тесноте и заразиться недолго
Парадоксы автомобильного рынка
«Ата заңым – айбыным!»
Директор дома культуры из Актобе осквернил скалы каньона в Мангистау
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Антикор ищет волонтеров
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Как выучить язык и обрести друзей
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана
Почти 14 млн тенге отсудила жительница Костаная у акима
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны

Читайте также

Появление звонков в соцсети X анонсировал Илон Маск
Исследовательскую станцию к Солнцу запустила Индия
Наказывают ли "халяльных" производителей за несоответствие …
Химические элементы обнаружил индийский луноход “Прагьян” н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]