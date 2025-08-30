Почти три года назад Глава государства выступил с программой системной общественно-политической модернизации «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого». Этот момент стал отправной точкой глубоких конс­титуционных реформ, затронувших абсолютно все сферы общест­венной жизни нашей страны. Реформирование, как правило, не предполагает достижения мгновенных результатов и является длительным процессом. Но уже сегодня казахстанцы ощущают на себе изменения к лучшему.

В январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев стал центром новой консолидации здоровых и молодых сил. Появились предпосылки для трансформации политичес­кой системы: власть заявила о намерении реализовать комплекс мер по целенаправленному преобразованию всех сфер общественной жизни. Важнейшими стали нормы об однократном президентском сроке продолжительностью семь лет, отказ Главы государства от членства в политической партии, запрет на занятие государственных должностей для родственников действующего Президента.

Далее Глава государства запус­тил длительный процесс перераспределения полномочий Президента между другими инс­титутами власти, что указало на стремление к переходу от авторитарного «ручного управления» к нормальным взаимоотноше­ниям ветвей власти и госаппарата.

Большое значение имело также восстановление Конституционного суда, который еще на заре нашей государственности был низведен до «совета» с аморфными полномочиями.

И, наконец, главное: в обновленной Конституции закреплена норма о том, что недра страны принадлежат казахстанскому народу. Подкрепляя эту норму, в ответ на ожидания общественности разработали программу «Национальный фонд – детям»: отныне каждый год 50% от инвес­тиционного дохода Нацфонда РК распределяется на счета всех детей – граждан Казахстана (до достижения ими 18 лет).

Еще одна важная конституционная новелла – выборность акимов. Жители городов районного значения, сел, поселков и сельских округов получили возможность выбирать главу местной исполнительной власти. Это очень важный шаг в поэтапной электоральной реформе, первый этап децентрализации.

Стоит упомянуть об одном важном инструменте коллективного волеизъявления граждан – петициях. Этот официальный документ (если он наберет установленное количество голосов) становится обязательным для рассмотрения госорганами респуб­лики. Это реальный практичес­кий канал обратной связи между властью и населением. Петиции вовлекают граждан в политику, пробуждают инициативу диалога внутри различных групп общества, способствуют повышению гражданской активности.

В апреле 2024 года в Казахстане при содействии Министерства культуры и информации РК заработал государственный сайт-агрегатор электронных петиций (e-Petition). Обращения, набравшие более 50 тыс. голосов, по закону обязаны рассмотреть в Правительстве.

Уделяется внимание и тради­ционным каналам взаимодействия с гражданами. По всей стране развернута сеть общественных приемных, где граждане могут лично встретиться с заместителями акимов городов и областей, изложить им суть возникших проблем и подсказать пути их решения.

Все это – реальные шаги, расширяющие конституционное право на участие граждан в политике, дающие им возможность самим влиять на будущее страны, вступать с властью в конструктивный диалог и быть ею услышанными.

Активизировался диалог власти с экспертным сообществом. В июне 2022 года был создан Нацио­нальный курултай (заменивший Национальный совет общественного доверия). Его цель – выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации и укреплению общенациональных ценностей, обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, партий, НПО и госорганов. В состав Национального курултая, признанного обществом авторитетной диалоговой площадкой, входят известные государственные и общественные деятели, представители партий, неправительственного сектора, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества и общественных советов областей, городов респуб­ликанского значения, столицы.

Появление курултая вывело общенациональный диалог на новый уровень. Заметно оживилась общественная жизнь, новый стимул получил процесс формирования системы базовых ценностей, способных объединить Казахстан.

Реформы политические не замедлили сказаться и на экономических показателях. Начался реальный поиск освобождения от «нефтяной зависимости». Казахстан сделал серьезный шаг вперед в развитии креативных индустрий. Сегодня в стране работают 16 креативных центров, запущены образовательные программы, акселераторы и международные стажировки, которые способствуют развитию талантов и проектов в этой сфере. Создан корпоративный Фонд поддерж­ки креативных индустрий, чья деятельность сосредоточена на четырех ключевых направлениях – поиске и акселерации талантов, девелопменте проектов с прив­лечением инвесторов, развитии инфраструктуры и продвижении казахстанских креативных продуктов на международных рынках. В 2025 году численность субъектов креативной индус­трии выросла за год на 17% – до

46 667 предприятий.

Благодаря принятым законодательным нормам, налоговым льготам и созданию инфраструктуры страна значительно улучшила свои позиции в мировых рейтингах. В частности, Казахстан поднялся в рейтинге Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) по креативным товарам и услугам с 93-го на 65-е место, а по производству фильмов – с 60-й на 31-ю позицию. В планах государства – к 2029 году довести вклад креативных индус­трий до 2% от ВВП (сейчас 1%), увеличить экспорт креативных продуктов и услуг до 115 млн долларов, а численность занятых в этой сфере – до 180 тыс. человек.

Здесь уместно напомнить и о мерах поддержки печатных средств массовой информации, о чем неоднократно упоминал Президент. В частности, минис­терство выступило с инициативой поправок в новый Налоговый кодекс РК по применению льготной ставки НДС в размере 10% к размеру оборота по реализации отечественных периодических печатных изданий.

Заявленный Главой государства курс на кадровое обновление способствовал появлению во власти новой волны молодых руководителей. Не случайно красной нитью во многих выступлениях Президента проходит тезис, что «молодежь всегда и везде олицетворяет невероятную силу перемен». В Казахстане реализуется последовательная политика поддержки молодых граждан, акцент в которой сделан на повышении их субъектности, – госорганы работают не для молодежи, а вместе с ней.

Не секрет, что один из ключевых запросов молодежи – это злободневный жилищный вопрос. В ответ на этот вызов по поручению Главы государства запущены льготные жилищные программы «Наурыз» и «Отау», на реализацию которых выделено 219,8 млрд тенге. Уже более 5,4 тыс. граждан до 35 лет получили господдержку в рамках этих инициатив. Открыт прием заявок на участие в прес­тижной молодежной премии Jas Kenes Syilygy. Продолжается реализация гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» и вручение Государст­венной молодежной премии «Дарын» – значимых инструментов поощрения талантливой и активной молодежи.

Знаковым событием стало недавнее присуждение Алматы статуса Молодежной столицы Организации тюркских государств 2025 года – решение, подчеркиваю­щее международное признание вклада города в развитие молодежной политики.

Другой возможностью для молодых показать себя в деле стало волонтерство. С начала года казахстанскими добровольцами организовано более 27 тыс. мероприятий. С марта по всей стране проходит «Марафон добрых дел». За это время участниками проведено более 1 600 акций помощи и инициатив, охвативших со­циальные, экологические и культурные сферы. Волонтеры оказывают помощь в домах прес­тарелых, приютах, детских домах, участвуют в спасательных операциях и обучающих проектах.

Мы также активно готовимся к Международному году волонтеров. С этой инициативой на полях Организации Объединенных Наций выступил Президент Касым-Жомарт Токаев, идея была поддержана, и в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН он пройдет в 2026 году. С начала года в регионах проведено 10 фокус-групп, а два казахстанских добровольца направлены в международные секретариаты в Турции и Таиланде.

Сегодня Казахстан живет в условиях новой модели функционирования государства, где развитие осуществляется исключительно на демократических началах и на основе политической конкуренции. И все это стало возможным благодаря реформам Главы государства.