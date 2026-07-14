Новый iPhone: как перенести данные с одного устройства на другое без их потери

Покупка «яблочного» смартфона — приятное событие, особенно когда есть возможность приобрести модель самого последнего поколения. Но прежде чем начать пользоваться новым iPhone, необходимо перенести на него все важные данные с предыдущего устройства.
Поэтому стоит заранее разобраться, какими способами это можно сделать, чтобы в процессе не потерять информацию.
Эффективные методы переноса данных между смартфонами от Apple
Если предыдущим телефоном вы пользовались долго, на нем успела накопиться информация, которую не хочется потерять — фото, видео, рабочие документы, контакты. При переходе на новый смартфон все эти данные нужно перенести уже в его память.
Есть несколько способов, как это можно сделать, и самый простой из них дает возможность перемещать файлы с одного айфона на другой напрямую. Пошагово этот процесс выглядит так:
- Включите Bluetooth на своем старом iPhone.
- Рядом с ним положите новый телефон и активируйте его, чтобы появился экран приветствия.
- Когда на старом устройстве всплывет окно «Продолжить», нажмите на него.
- Отсканируйте появившуюся на новом смартфоне анимацию камерой прежнего телефона.
- Введите на новом девайсе пароль, которым пользовались раньше.
Дальше нужно нажать кнопку «Перенести с iPhone» и подождать, пока закончится процесс передачи данных. После этого вы спокойно сможете пользоваться новым устройством и всеми своими файлами.
Есть и другие способы переноса информации. Например, через iCloud — облачное хранилище от Apple. Для этого сделайте на старом смартфоне резервную копию важных для вас снимков и документов, чтобы затем получать к ним доступ уже с нового айфона.
Также для передачи файлов можно использовать компьютер того же производителя. Просто подключите к нему смартфон через кабель и создайте на диске зашифрованную копию данных с него. Ее вы сможете перенести на новый телефон, подсоединив к этому же ПК.
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