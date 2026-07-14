Новый iPhone: как перенести данные с одного устройства на другое без их потери

Покупка «яблочного» смартфона — приятное событие, особенно когда есть возможность приобрести модель самого последнего поколения. Но прежде чем начать пользоваться новым iPhone , необходимо перенести на него все важные данные с предыдущего устройства.

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Поэтому стоит заранее разобраться, какими способами это можно сделать, чтобы в процессе не потерять информацию.

Эффективные методы переноса данных между смартфонами от Apple

Если предыдущим телефоном вы пользовались долго, на нем успела накопиться информация, которую не хочется потерять — фото, видео, рабочие документы, контакты. При переходе на новый смартфон все эти данные нужно перенести уже в его память.

Есть несколько способов, как это можно сделать, и самый простой из них дает возможность перемещать файлы с одного айфона на другой напрямую. Пошагово этот процесс выглядит так:

Включите Bluetooth на своем старом iPhone. Рядом с ним положите новый телефон и активируйте его, чтобы появился экран приветствия. Когда на старом устройстве всплывет окно «Продолжить», нажмите на него. Отсканируйте появившуюся на новом смартфоне анимацию камерой прежнего телефона. Введите на новом девайсе пароль, которым пользовались раньше.

Дальше нужно нажать кнопку «Перенести с iPhone» и подождать, пока закончится процесс передачи данных. После этого вы спокойно сможете пользоваться новым устройством и всеми своими файлами.

Есть и другие способы переноса информации. Например, через iCloud — облачное хранилище от Apple. Для этого сделайте на старом смартфоне резервную копию важных для вас снимков и документов, чтобы затем получать к ним доступ уже с нового айфона.

Также для передачи файлов можно использовать компьютер того же производителя. Просто подключите к нему смартфон через кабель и создайте на диске зашифрованную копию данных с него. Ее вы сможете перенести на новый телефон, подсоединив к этому же ПК.

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