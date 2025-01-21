Новое поколение управленцев

Торжественное вручение дип­ломов новоиспеченным магист­рам «спортивных наук» прошло в рамках интерактивного мероприятия для руководителей и менеджеров среднего и высшего звена в сфере спортивной индустрии VISION 2025: Sport management Leadership. Организатором обучения выступила столичная Академия физической культуры и массового спорта (APEMS – Academy of physical education and mass sports), открытая в 2021 году в рамках реа­лизации Концепции развития физической культуры и спорта в РК. Систему обучения разрабатывали в команде с ведущими учебными заведениями Польши и Бельгии.

39 выпусников, праздничный фуршет, академические шапочки и мантии – вся атрибутика выпускного была соблюдена. Торжественность и важность момен­та подчеркнул визит глав сразу двух профильных ведомств – министров науки и высшего образования и туризма и спорта.

Как отметил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, от нынешних выпускников зависит построение новой эффективной модели управления.

– В рамках поручения Главы государства мы выстраиваем вертикаль, в семи регионах уже назначены начальники управлений спорта. Именно те, кого мы сегодня чествуем, ориентируясь на мировой спорт, завтра будут организовывать систему управления. Это и было целью обучения – внедрить спортивный менеджмент и спортивную науку в данную сферу. От этого зависит наш успех: когда начиная от детско-юношеских школ до спорта высших достижений все работает четко и грамотно. Выпускникам предстоит активно поработать в сфере улучшения методик подготовок, внедрения науки в спорт, введения апробационных проектов. Все это поможет нам конкурировать на международной арене, – прокомментировал глава спортивного ведомства.

Со своей стороны министр нау­ки и высшего образования Саясат Нурбек подчеркнул: спорт развивается стремительно, а у нас в стране пока не хватает профессиональных менеджеров. А ведь спорт – это не только тренировки, но и менеджмент, и спортивная медицина, и организационные вопросы. И потому главная цель проекта – подготовить профессиональных менеджеров для федераций и национальных сборных.

Одним из выпускников стал председатель Ассоциации греб­ли и парусного спорта Туркес­танской области и Шымкента, директор Туркестанской областной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Денис Жарменов.

– Сейчас в спорте назрел воп­рос: почему немногие медали завоевываются такими большими средствами, которые пускают на спорт? Почему нет ожидаемого результата? На исправление ситуации и было направлено наше обучение. Спикеры, работавшие с нами, объясняли, как можно оптимальными ресурсами достичь максимальных результатов. Информации было очень много, масса предметов в течение года обучения, сдача экзаменов – все как полагается. Тем затрагивалось очень много, в том числе психология, как выстраивать отношения с коллективом. Мне лично было крайне полезно узнать об эффективном управлении финансами, – поделился впечатлениями новоиспеченный магистр.

Денис Жарменов отметил: он имеет ученую степень PhD, первым защитив докторскую диссертацию по гребле на байдарках и каноэ в Казахстане, и уже активно внедряет научный подход в тренировочный процесс у себя в регионе. Однако обучение, повышение квалификации оказались действительно ценными, и теперь хочется надеяться, что спортивный менеджмент и дальше будет развиваться, открывая новые возможности.