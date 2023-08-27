Новое студенческое общежитие открылось в Алматы

Культура и общество
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В церемонии открытия принял участие Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. В общежитии будут размещены обучающиеся высших учебных заведений города Алматы, нуждающиеся в жилье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК.

Фото gov.kz

Сегодня в целях реализации поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по ликвидации дефицита общежитий для студентов введено в эксплуатацию новое общежитие на 300 мест.

В церемонии открытия общежития приняли участие: депутат Мажилиса парламента РК Елнур Бейсенбаев, представители акимата города, руководители вузов, ученые и профессорско-преподавательский состав.

«В стране очень актуален вопрос общежитий, дефицит которых в Алматы ощущается остро. По этому вопросу мы работаем по двум направлениям. Во-первых, был подписан договор с частными хостелами и отелями. Благодаря этому соглашению дополнительно было найдено более 10 000 койко-мест. Сегодня в городе стоит вопрос нехватки земли, поэтому второе направление – это реконструкция. В академических или частных зданиях, где бизнес пришел в упадок, мы проводим реконструкцию и перестраиваем эти здания под общежития. Сегодня открыто общежитие по второму направлению», – сказал Саясат Нурбек.

Реконструкция здания началась в первой половине 2023 года. Его внутренняя архитектура была разработана на основе дизайна зарубежных университетов – лидеров. Объект полностью соответствует требованиям. В здании трехэтажного общежития предусмотрены: столовая, комнаты отдыха, бытовая комната для стирки и сушки белья, на каждом этаже своя кухня и читальные залы. В каждой секции также установлены холодильники, современные душевые кабины и новая мебель. Для обеспечения безопасности установлена система видеонаблюдения.

#Алматы #Образование #жилье #студенты #общага

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