Общество
Новое водохранилище построят в Северо-Казахстанской области
Кратенко Андрей
arystan05@mail.ru

Чтобы уберечь от весенних подтоплений населенные пункты Северо-Казахстанской области, здесь будет построено Бузулукское водохранилище.

Такое решение было озвучено на заседании общественного совета. Как сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям СКО Рамиль Камалов, паводковая обстановка отслеживается, и в любой ситуации население без помощи не останется.

– Для реагирования на угрозы паводка созданы восемь группировок из числа сотрудников правоохранительных органов, всего 475 человек, в их распоряжении 134 единицы техники, – отметил Рамиль Камалов. – Продолжена положительная прак­тика аренды тяжелой инженерной техники. Взяты на контроль работы по вывозу снега, очернению полей, очистке арыков, кюветов, ливневой канализации и расчистке водопропускных труб.

За пять лет в Северном Казахстане возведено более 130 км земляных насыпей, свыше 7 км защитных дамб, отремонтированы пять гидротехнических сооружений, на автодорогах установлены 79 водопропускных труб и семь тюбингов, построено и отремонтировано 48,5 км дренажных систем.

– Благодаря этой работе угроза подтопления снята в 170 населенных пунктах, – отметил заместитель акима Северо-Казахстанской области Сатжан Аблалиев. На учете остались 85 населенных пунктов, подверженных подтоплению паводковыми водами, в них проживают 6 068 человек.

Для мониторинга и прогнозирования паводковой ситуации в регионе активно используется геопортал «Ғарыш сапары». На космический мониторинг из областного бюджета выделено 6,5 млн тенге, еще 13,4 млн – на вертолетную разведку.

Общественники также узнали, что в регионе ведутся взрывные работы на реках. Так, на реке Селеты сотрудники ДЧС с помощью взрывчатки предотвратили появление ледовых заторов и, как следствие, повышение уровня воды во время паводка. К этой работе спасатели привлекли специалистов ТОО «КОКШЕ-БУР». За один день на четырех участках реки они использовали 140 кг взрывчатки. Взрывные работы проведены и на реках Бабык Бурлук, Карасу и озере Имантау Айыртауского района.

Весенний паводок несет с собой не только угрозу подтоплений, но и загрязнения питьевой воды, так как загрязненные талые воды могут попасть в общественные колодцы, скважины и водопроводы. В этой связи на контроле сотрудников департамента санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области состоят 115 водопроводов и 372 общественных колодца и глубинные скважины.

Санитарно-эпидемиологическое наблюдение за состоянием питьевой воды выявило несоответствие водопроводной воды по бактериологичес­ким показателям в Тимирязевском районе. После промывки и дезин­фекции пробы воды были взяты повторно, и они оказались в норме.

Аналогичная работа проведена в Аккайынском, Жамбылском, Тайыншинском районах, районах Г. Мусрепова и Шал акына – там тоже провели чистку и промывку водопроводов, заменили фильтры. Вода теперь и здесь пригодна для питья.

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