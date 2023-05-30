Нового акима представили в Приозёрске

По согласованию с Администрацией президента Казахстана и депутатами городского маслихата акимом города Приозёрска назначен Нурлан Ламбеков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Карагандинской области.

Фото: пресс-служба акима Карагандинской области

Нурлана Ламбекова на внеочередной сессии маслихата Приозёрска представил заместитель акима Карагандинской области Ербол Аликулов. Депутаты одобрили кандидатуру.

Заместитель акима области обозначил приоритетные направления развития города и поставил ряд задач перед новым главой Приозёрска.

Нурлан Ламбеков трудовую деятельность начал в 1983 году. Прошел путь от преподавателя физики до директора школы в районе имени Казыбек би Караганды.

На государственной службе – с 1995 года. Занимал должности акимов села Балыктыколь, поселка Карагайлы Каркаралинского района.

С 2006 по 2012 год работал руководителем аппарата акима Каркаралинского района, акимом города Каркаралинска, а затем руководителем аппарата акима Осакаровского района.

С 2012 года и до настоящего назначения был заместителем акима Осакаровского района.