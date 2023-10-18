Новшество ЕНТ-2024 отменило Миннауки

Образование
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Комбинацию профильных предметов «Математика – физика» оставили на ЕНТ 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека

Фото: пресс-служба МНВО РК

Саясат Нурбек напомнил, что в начале учебного года были объявлены новшества ЕНТ-2024. Одним из них был проект по комбинациям профильных предметов.

Поступающие на группы образовательных программ «B059 – Коммуникации и коммуникационные технологии», «B055 – Математика и статистика», «B063 – Электротехника и автоматизация» должны были сдавать комбинацию «Математика – информатика».

«Однако многие абитуриенты, выбравшие своей будущей профессией данные специальности, просили оставить комбинацию профильных предметов «Математика – физика», так как уже начали подготовку по ней.

Таким образом, мы учли ваши пожелания и решили не вносить данные изменения. Вы можете продолжить свою подготовку к ЕНТ по предметам «Математика – физика», – сообщил глава МНВО.

Он добавил, что в начале учебного года на сайте Национального центра тестирования были опубликованы список литературы и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история»; список терминов по информатике; список литературных произведений по казахской и русской литературе.

Сегодня запущены пробные онлайн-тестирования. Кроме того, скоро стартуют бесплатные онлайн-уроки.

 

 

 

 

#Образование #ЕНТ #МНВО #Нурбек #абитуриенты

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