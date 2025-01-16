Новую медаль в честь Дня Победы вручат ветеранам ВОВ в Казахстане

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Венера Баталова
корреспондент

В ознаменование 80-летия со дня Победы учреждается юбилейная медаль, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Открытые НПА

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство обороны РК подготовило проект постановления правительства «О проекте Указа Президента Республики Казахстан «О юбилейной медали в ознаменование 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

«Нормативный правовой акт разработан в целях торжественного чествования ветеранов и иных участников Великой Отечественной войны в Республике Казахстан. Проектом Указа учреждается юбилейная медаль «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл» утверждаются правила награждения и описание медалим», – говорится в сообщении.

С полным текстом проекта постановления правительства можно ознакомиться на портале «электронного правительства» в разделе «Открытые НПА» до 29 января 2025 года.

#медаль #ветераны #ВОВ

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