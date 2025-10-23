24 противопожарных автомобиля, 31 малый лесопатрульный комплекс и 30 современных тракторов на общую сумму более 3 млрд тенге приобретены в рамках обновления материально-технической базы. Вся техника оснащена необходимым оборудованием для тушения возгораний, вспашки противопожарных полос и других профилактических работ.

Поздравляя лесников с профессиональным праздником, аким области Марат Ахметжанов отметил:

– Наша природа – достояние, о котором мы обязаны заботиться. Благодаря профессионализму лесников и современным технологиям нам удается предотвращать масштабные пожары и защищать зеленые массивы от бедствий.

За преданность делу и добросовестный труд отличившиеся сотрудники лесной отрасли были удостоены государственных наград. Десять работников получили нагрудный знак «Еңбек сіңірген орман өсіруші» и медаль «Қазақстан орманың қорғаудағы мінсіз қызметі үшін».

Ключи от новой техники и медаль «Қазақстан орманың қорғаудағы мінсіз қызметі үшін» II степени получил, в частности, директор Кенесского лесхоза Жанат Кожахметов. Для его семьи забота о лесе – дело общее. Ее общий трудовой стаж в отрасли составляет 85 лет.

По словам Жаната Кожахметова, новая техника придает уверенность в том, что лесники смогут оперативно реагировать на угрозы и эффективно охранять лес, проводить патрулирование территорий.

В рамках мероприятия участникам продемонстрировали работу системы раннего обнаружения лесных пожаров, которая уже действует в пяти учреж­дениях лесного хозяйства области – Аккольском, Букпинском, Кенесском, Красноборском и Куйбышевском. Гости смогли оценить и работу современной пожарной станции лесного хозяйства «Бұқпа».