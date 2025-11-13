Смещение акцентов на инновации

Отход от сырьевой направленности и создание мощной, конкурентоспособной обрабатывающей промышленности – такова ключевая цель новой эры экономического развития Казахстана, в которой именно машиностроение становится стальным хребтом отечественной индустрии. Государство взяло на себя активную роль в стимулировании высокой инвес­тиционной активности, направив фокус на отрасли с высокой производительностью труда и экспортным потенциалом, которые значительно превышают средние показатели по обрабатывающей промышленности.

Поддержка со стороны Президента Касым-Жомарта Токаева и эффективная реализация «дорожной карты» вывели отрасль на новый уровень. Правительством определены ключевые перспективные направления: автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, химическая промышленность, нефтехимия, восполнение минерально-сырьевой базы и переработка продукции АПК.

Эта стратегия уже приносит свои плоды. По данным Минис­терства промышленности и строи­тельства, за девять месяцев текущего года в основных секторах обрабатывающей промышленности зафиксирована уверенная положительная динамика с совокупным показателем 6,2%. При этом именно машиностроение выступает главным драйвером: в прошлом году рост обрабатывающей промышленности составил 6%, что стало самым высоким показателем за последнее десятилетие.

Лидер индустриализации

Машиностроительная отрасль играет ключевую роль в долго­срочном устойчивом росте ВВП страны, создавая высокую добавленную стоимость и способствуя развитию технологий. За пос­леднее пятилетие доля машиностроения в обрабатывающей промышленности увеличилась с 13 до 19%.

Докладывая на заседании Правительства об итогах социально-экономического развития страны, министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев сообщил, что за счет увеличения выпуска транспорт­ных средств, сельхозтехники и оборудования объем производства в машиностроительной отрасли по итогам девяти месяцев нынешнего года увеличился на 14%.

Впечатляющая динамика наб­людается сразу в нескольких сегментах: автомобилестрое­ние показало рост на 16,8%, производство металлических изделий увеличилось на 15,2%. При этом в сфере высоких технологий, как, например, сборка компьютеров, электроники и оптики, рост инвестиций сос­тавил 51,8%, а объем производства в электротехническом машиностроении за четыре месяца 2025 года достиг высоких 35,1%.

Миллиарды инвестиций

Глава государства неоднократно говорил о важности предос­тавления инвестиционных стимулов, таких как освобождение от уплаты налогов на первые три года для инвесторов обрабатывающей промышленности. Эта политика уже нашла отражение в цифрах: в 2024 году в машиностроение было привлечено 282 млрд тенге инвестиций в основной капитал – более чем вдвое выше показателя 2023 года (115 млрд тенге). Общая планируемая сумма проектов «заказа на инвестиции» составит более 5 трлн тенге. Более того, совмест­но с Национальным банком будет разработана Программа инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики с бюджетом до 1 млрд долларов с привлечением средств Нацио­нального фонда и БВУ.

Внимание государства и продуманные инициативы позволили добиться определенных результатов за короткий срок. Президентом поставлены новые задачи по раскрытию промышленного потенциала республики и ее отхода от сырьевой зависимости к диверсификации экономики.

По словам председателя правления ОЮЛ «Союз машино­строителей Казахстана» Мейрама Пшембаева, благодаря поддерж­ке на высшем уровне отрасль не только преобразилась, но и приобрела новые масштабы и направления развития.

– Рост обрабатывающей промышленности стал самым высоким за последнее десятилетие, – подчеркнул глава ассоциации.

Как отметил отраслевой экс­перт в ходе XII Форума машиностроителей Казахстана, сегодня наша страна делает ставку на развитие обрабатывающей промышленности высокого передела. Объем производства в этом секторе превысил горную добычу на 2,3 трлн тенге (24,5 трлн и 22,2 трлн тенге соответственно) – впервые с момента обретения независимости.

На данный момент доля казахстанского машиностроения в обрабатывающей промышленности увеличилась до 20%. В отрасль входит 37 подотраслей, в том числе железнодорожное, сельскохозяйственное, нефтегазовое, горно-металлургическое, автомобильное и электротехническое машиностроение.

Продолжается исполнение Комплексного плана развития машиностроения на 2024–2028 годы, который был разработан по поручению Президента и утвержден постановлением Правительства.

– Целевые индикаторы Комп­лексного плана заключаются в обеспечении роста объема произ­водства в 4,5 раза. Планируется увеличение валовой добавленной стоимости с 1,3 до 5,9 триллиона тенге к 2028 году, ИФО (индекса физического объема) – не менее 10 процентов в год, экспорта – в три раза, производительности труда – в 1,9 раза, инвестиций – в полтора раза, – подчеркнул Мейрам Пшембаев.

Локализация и технологический кластер

Самый яркий пример успеха – отечественный автопром. В 2024 году предприятия отрас­ли произвели 145 290 единиц техники. Успех подкреплен вводом в эксплуатацию флагманских проектов, таких как завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (Алматы) мощ­ностью 120 тыс. автомобилей в год, с инвестициями 202 млрд тенге, завод KIA Казахстан (Костанай) с полным циклом сборки (CKD), а также предприятие «Штадлер Казахстан» по выпуску пассажирских вагонов (Астана) и завод по изготовлению грузовых вагонов (Атырау).

Особый акцент делается на локализации и развитии смежных производств. В этом направлении достигнуты ощутимые результаты: в Сарани уже работает шинный завод Tengri Tyres, а в Алматы запущены заводы по производству мульти­медийных систем и автосидений. При этом ТОО «QazTehna» заключило контракт на поставку оборудования для штамповки кузовных элемен­тов, а на базе АО «Qarmet» планируется освоить выплавку автомобильной стали. В рамках повышения локализации ТОО «СарыаркаАвтоПром» (Allur) занимается осуществлением двух крупных проектов по созданию локализационных центров (запуск в 2026–2027 годах) для производства пластиковых деталей, глушителей, электрожгутов и других компонентов.

Эти проекты не только сократят импорт, но и создадут сотни новых рабочих мест, укрепляя технологическую базу республики. Государство законодательно обеспечивает спрос на отечественную продукцию: улучшение ситуации в государственных закупках должно привести к увеличению казахстанского содержания до уровня не менее 60% уже достигнутого в течение трех лет. Более того, Правительство вносит законопроект об обязательном утверждении крупными потребителями программ развития внутристрановой ценности.

Машиностроение Казахстана переживает эпоху возрождения и новых масштабов. Сегодня в стране работают более четырех тысяч предприятий обрабатывающей промышленности. Отказ от сырьевой зависимости и курс на высокотехнологичное производство – не просто экономическая цель, но национальная миссия.

Именно поддержка государства сыграла ключевую роль в развитии и превращении казахстанского машиностроения в конкурентоспособный сектор экономики, открывающий новые горизонты для будущего развития

Республика движется вперед, создавая устойчивую индустриальную основу для долгосрочного роста, доказывая, что экономическое процветание рождается в заводских цехах, а не только возле нефтяных скважин.