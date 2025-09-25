Эти меры направлены на улучшение инвестиционного климата

Фото: СЦК

Вице-министр национальной экономики РК Арман Касенов на пресс-конференции в СЦК отметил, что усиление роли Совета по привлечению инвестиций предоставляет возможность ускоренного и упрощенного прохождения инвестором всех необходимых процедур, сообщает Kazpravda.kz

Созданы региональные инвестиционные штабы.

«Для инвестпроектов в приоритетных отраслях стоимостью свыше 54 млн долл. США предоставлена возможность заключения Соглашения об инвестициях, гарантирующего стабильность законодательства РК на срок до 25 лет», – отметил спикер.

Кроме того, для полного сопровождения инвестиционного цикла от поиска инвесторов до завершения проектов проведена работа по регламентации «пути инвестора», который будет отслеживаться в Национальной цифровой инвестиционной платформе.

Внедрен механизм минимизации давления на бизнес со стороны контролирующих госорганов, в соответствии с которым все решения ограничительного характера в отношении инвесторов должны согласовываться с прокуратурой.

Действует система Fast Track, или «зеленый коридор» для инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики.