Новые международные рейсы в Грузию и Китай запустят из Казахстана

Комитет гражданской авиации сообщил об открытии новых международных рейсов в Грузию и Китай, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, с 27 мая авиакомпания «Эйр Астана» планирует запуск прямых рейсов из Атырау в Тбилиси. Полеты будут выполняться 3 раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям на воздушных судах типа Airbus. На сегодня рейсы в Тбилиси выполняются из городов Алматы и Актау.

С 28 мая авиакомпания SCAT планирует запуск прямых рейсов в Сиань из города Шымкент. Рейсы будут выполняться по средам и субботам. В настоящее время прямые рейсы в Сиань выполняются из Алматы и Астаны китайскими авиакомпаниями.

Ожидается, что открытие новых маршрутов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.