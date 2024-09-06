Новые направления сотрудничества с Казахстаном обсудили в Белграде

Фото: пресс-служба правительства РК

Перспективы и новые направления сотрудничества обсудили в Белграде (Сербия) на III заседании казахстанско-сербской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Казахстанскую сторону возглавил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

«У нас большой потенциал торгового сотрудничества: мы готовы предложить Сербии поставки свыше 90 видов несырьевых товаров на сумму более $500 млн. Это продукция металлургической, нефтехимической, пищевой, химической, машиностроительной отраслей, транспортные средства, строительные товары. Для этого у нас есть все производственные и транспортно-логистические возможности», — обратился Серик Жумангарин к участникам заседания.

Заместитель премьер-министра – министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич также выразил заинтересованность в углублении торгово-экономического партнерства между странами, подчеркнув, что III заседание межправкомиссии станет серьезным шагом к созданию новых совместных проектов.

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, Казахстан готов нарастить экспорт в Сербию бобовых культур, лука, гречихи, круп и пшеницы. В сфере животноводства, помимо возможностей поставок рыбы и рыбной продукции, меда, птицы, конины, говядины и молочных продуктов, можно рассмотреть поставки свинины. В то же время, с учетом строительства в новых молочно-товарных ферм, Казахстан заинтересован в импорте из Сербии племенных коров и племенного материала.

Важным вопросом повестки заседания стала сфера транспорта. Как отметил вице-премьер Казахстана, действующая правовая база между Казахстаном и Сербией позволяет выполнять 14 пассажирских рейсов в неделю между нашими странами.

«В аэропортах Казахстана действует режим «открытого неба». Открытие прямых рейсов между нашими странами позволило бы стать Сербии транспортным хабом в Европу. Также мы заинтересованы в развитии транзита для грузоперевозок из Казахстана и Китая в Сербию и далее в страны Европы. Предлагаем рассмотреть в этих целях возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута», — информировал Серик Жумангарин.

В преддверии проведения в Сербии выставки EXPO-2027 на заседании межправкомиссии был презентован казахстанский опыт проведения выставки EXPO-2017, признанной Международным бюро выставок самой успешной специализированной выставкой в истории. Кроме того, стороны обсудили возможности сотрудничества в области трудоустройства, науки, образования, туризма, здравоохранения, культуры и спорта.

Как отметили в пресс-службе кабмина, по итогам 2023 года товарооборот Казахстана с Сербией составил $91,2 млн, что на 23,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года ($74,0 млн). Экспорт вырос на 38,7% и составил $11,4 млн. Импорт вырос на 21,3% и составил $79,8 млн. В общем товарообороте доля торговли сельхозпродукцией между Казахстаном и Сербией составила порядка $2,7 млн. Основной объем импорта – кукуруза, семена подсолнечника, живые растения. Основной объем экспорта – гречиха, просо и другие злаки.